68 000 $ accordés au Grand Prix Ski-Doo de Valcourt

Guillaume Cayer-Richard, du Grand Prix Ski Doo de Valcourt, en compagnie de André Bachand, député de Richmond à l’Assemble nationale

Valcourt — La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, confirme un appui financier d’un montant de 104 000 $ pour soutenir des festivals de l’Estrie qui se tiendront dans le courant de l’hiver.

De ce montant, 68 000 $ ont été accordés au Grand-Prix Ski-Doo de Valcourt.

« Les festivals et les événements créent des expériences uniques qui charment les visiteurs année après année, rendant la région des Cantons-de-l’Est attrayante. Je suis ravi que le gouvernement du Québec appuie ces rendez-vous festifs qui favorisent le tourisme culturel et sportif, entre autres, dans la région. Je souhaite que les festivaliers qui y prendront part parcourent les environs pour découvrir, notamment, les saveurs locales et l’accueil chaleureux de la population », souligne André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

En tant que véritable ambassadeur de son coin de pays, le caucus des députés de l’Estrie veut démontrer son soutien sans pour le développement et la croissance du tourisme.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 275 événements à travers le Québec, attirant environ 24 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y participent contribuent à créer une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l’économie locale et régionale.

« Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination touristique hivernale de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées économiques durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec un leader international en tourisme hivernal, combinant richesse culturelle et vitalité économique », de dire Caroline Proulx, ministre du Tourisme.

Le Tournoi international Bantam de Granby (18 000 $) et le Carnaval de Sherbrooke (18 000 $) ont également reçu l’aide du gouvernement.