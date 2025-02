Richmond — En cette période de renouvellement de baux, une soirée d’information sur les droits des locataires se déroulera le jeudi 27 février, dès 18 h, au Café des rêves, 423, rue Principale Nord, à Richmond.

Des hausses de loyers sont donc à prévoir. Plusieurs locataires risquent d’avoir à subir des augmentations.

L’activité prendra la forme d’une soirée d’information et de discussion autour d’une collation et de boissons chaudes lors de laquelle on répondra aux questions des participants concernant leurs droits et recours en tant que locataire.

Le Rivage, l’OMH du Val-Saint-François, l’Association des locataires de Sherbrooke et l’équipe d’organisation communautaire avec le soutien de la Mesure des éclaireurs sont au nombre des organisateurs de cette rencontre.