Ecce Terra inaugure ses nouveaux bureaux à Windsor

Windsor — Ecce Terra, l’une des plus grandes firmes d’arpenteurs-géomètres au Québec, confirme le déménagement de ses bureaux de Windsor, désormais situés au 11, rue Saint-Georges, bureau 120 dans le Complexe Windsor.

La compagnie est implantée au centre-ville de Windsor depuis maintenant 50 ans. Ce déménagement s’inscrit dans la volonté de mieux desservir sa clientèle et d’accroître sa présence locale et régionale.

Selon a direction, en transférant ses bureaux, Ecce Terra continue de répondre aux besoins croissants du marché afin d’accueillir sa clientèle dans un endroit plus moderne.

De plus, étant toujours soucieuse du bien-être de ses employés, la compagnie se dit fière d’offrir à l’équipe de Windsor des installations accueillantes et conviviales.

Tony Fournier, président et associé de la firme Ecce Terra, commente : « Nous sommes très heureux de déménager dans ces nouveaux locaux à Windsor. Ce déménagement témoigne de notre engagement à mieux desservir nos clients et à poursuivre notre développement. Nous sommes particulièrement fiers d’être un partenaire de longue date dans le développement de la Ville de Windsor et de l’ensemble des municipalités des MRC du Val-Saint-François et des Sources. Ce déménagement nous permet de renforcer notre rôle en tant qu’acteurs clés dans cette belle région, en soutenant les projets de nos clients avec expertise et dévouement. »

Ecce Terra propose une large gamme de services d’arpentage foncier et de géomatique, destinés aux particuliers, aux entrepreneurs, aux municipalités et à d’autres institutions publiques et parapubliques à travers la province.

