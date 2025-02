Action Sport vélo ferme ses portes de façon définitive

Windsor — Action sport vélo fermera ses portes de façon définitive le 31 mars prochain.

« La fin de la mesure par laquelle Action Sport vélos est financée se termine le 31 mars 2025. Depuis quelques années, il y a eu de nombreuses tentatives de trouver d’autres sources de financement, mais sans résultats concrets. Présentement, des pourparlers ont lieu avec deux autres organismes afin que certaines opérations soient prises en charge, en lien avec la mission sociale et environnementale portée par Action Sport Vélo », raconte le directeur général, Jacques Gosselin.

Le 29 janvier dernier, le conseil d’administration d’Action sport vélos a pris la « dure décision » de mettre fin aux opérations de cette entreprise d’économie sociale, mise en place en 2005.

Action sport vélos a été fondée en 2005 à Windsor. Dès sa mise en place, l’organisme avait comme mission de former des personnes éloignées du marché du travail afin de leur permettre de développer différentes compétences et d’être accompagnées dans un développement optimal de leur employabilité. Action Sport Vélo accomplit également une mission environnementale par le recyclage et la réutilisation de vélos et d’articles de sports récupérés dans des écocentres ainsi que par des dons de la population.

En 2016, Action sport vélo inaugure un site industriel à Acton Vale. L’école-usine de Acton Vale y démonte massivement de vieux vélos et assure une partie des opérations de recyclage de fils textile. En 2018, Action Sport Vélo procède à la mise en place d’un nouvel atelier boutique à Windsor. Durant plusieurs années, Action sport Vélos opère sur trois sites, soit, un atelier boutique à Windsor, un à Valcourt et une école-usine à Acton Vale.

En 20 ans, Action Sport Vélo a recyclé plus de 550 000 tonnes de matière et a contribué à l’insertion sociale et professionnelle de plus de 450 personnes.

« Nous tenons à remercier tous nos partenaires et clients qui nous ont soutenus ces 20 dernières années », termine M. Gosselin.