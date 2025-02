L’avenir économique du Québec : les régions et les jeunes naviguent dans l’incertitude

Actualités -L’Étincelle — Dans le contexte politique et économique actuel plus qu’incertain, c’est tout le Québec qui retient son souffle face aux annonces attendues des États-Unis qui seront faites dans quelques jours. Ce tournant pourrait avoir des répercussions majeures et les premiers affectés seront nos régions et les jeunes qui les habitent ou qui souhaitent y vivre.

À l’heure où les régions doivent s’adapter économiquement aux turbulences extérieures, il sera impératif d’agir rapidement et avec clarté. Présentement, nos régions, nos PME et nos jeunes font face à une incertitude qui freine le dynamisme qui s’était développé dans les dernières années. En tant que joueur important dans la migration des jeunes au Québec, Place aux jeunes en région appréhende que des projets de développement ou d’investissement seront sur la glace, que le taux de chômage augmentera chez les jeunes et par conséquent plusieurs projets d’établissement en région seront remis à plus tard si les États-Unis mettent leurs menaces à exécution.

En tant que réseau provincial œuvrant depuis plus de 30 ans avec les jeunes et au bénéfice des régions du Québec, Place aux jeunes en région est aux premières loges pour voir les impacts poindre sur nos PME exportatrices vers les États-Unis. Des suppressions de postes pourraient être un des premiers impacts et malheureusement ce sont toujours les jeunes qui payent le plus. On n’a qu’à se rappeler l’impact qu’a eu la pandémie de COVID-19 qui a fait chuter drastiquement le taux d’emploi chez les jeunes.

Nos régions et nos jeunes auront besoin d’un plan d’action clair et des mesures structurantes pour soutenir l’économie régionale. C’est pourquoi la réponse du gouvernement québécois sera très importante au courant des prochains jours. Nous sommes persuadés que Place aux jeunes en région peut jouer un rôle de premier plan dans l’accompagnement des jeunes en emploi dans les régions du Québec afin de soutenir nos entreprises et leurs besoins en main-d’œuvre.