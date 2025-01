Profil d’une professionnelle engagée

Rebecca Lemay Dostie, établie à Cleveland depuis août 2023, est la fondatrice de Kaléi, une entreprise spécialisée dans la gestion de subventions et la coordination de projets. Avec une expérience significative acquise en tant que coordinatrice à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources depuis plus de sept ans, Rebecca a développé une expertise notable dans l’accompagnement des entrepreneurs, PME, et OBNL.

Sa formation comprend un diplôme d’études collégiales en arts visuels et médiatiques au Cégep de l’Outaouais, ainsi qu’un DEP en secrétariat et comptabilité à Val-des-Sources. En novembre 2023, elle a renforcé ses compétences en recherche et rédaction de demandes de subventions en obtenant une certification avec MT Subventions. Cette formation lui a permis de perfectionner ses compétences en identification et en gestion des opportunités de financement pour ses clients.

Rebecca s’implique activement dans sa communauté. Elle a été élue au conseil d’établissement de l’école secondaire l’Escale pour l’année scolaire 2024-2025, et elle participe au comité Vitalité art et culture des Sources. Son rôle en tant que coordinatrice du Court Circuit d’Art, un événement annuel qui met en lumière les artistes en arts visuels de la région, illustre son engagement à promouvoir la culture locale et à tisser des liens entre les acteurs du domaine.

Son travail a été reconnu en avril 2024, lorsque Rebecca a été lauréate locale du défi Osentreprendre dans la catégorie « Création d’entreprise », soulignant son impact et son innovation dans le secteur entrepreneurial.

Rebecca est motivée par le désir de voir chaque projet atteindre son potentiel maximal, croyant fermement que les idées novatrices méritent d’être réalisées et peuvent avoir un impact direct et positif sur la communauté. Elle souligne « Chaque initiative entrepreneuriale porte en elle une étincelle de changement ; mon rôle est de fournir le soutien nécessaire pour transformer cette étincelle en un feu vibrant qui illumine et réchauffe toute la communauté. »