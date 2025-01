L’écoute au cœur de l’expérience client

Que ce soit pour soutenir les producteurs, les commerçants et les artisans locaux ou pour la saveur et la qualité des produits du terroir, l’achat local prend une place de choix dans la façon de consommer au Québec. Les entrepreneurs doivent donc être à l’écoute des besoins et des attentes des consommateurs afin de se démarquer et de favoriser la fidélisation de leur clientèle locale.

Marchand Chez Duff, une entreprise de quatrième génération située à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, applique par ailleurs depuis plusieurs décennies le concept d’achat local. Le marché a changé de vocation avec les années afin de répondre aux besoins de leur clientèle et les propriétaires ont modifié leur modèle d’affaires, passant ainsi des traditionnelles boucheries et quincailleries à l’offre actuelle de produits santé et de prêt-à-manger.

Ce changement s’est fait avec le temps, mais monsieur Michel Tessier doit la dernière orientation du commerce à son fils Danaé, qui a effectué une étude de marché lors de sa formation universitaire. Le local a été rénové pour rendre l’endroit plus chaleureux et mettre en valeur sa nouvelle gamme de produits. Comme le dit si bien Michel, l’endroit a une âme.

Selon lui, les commerces de proximité ne peuvent pas rivaliser avec les grosses bannières, mais doivent offrir des produits et des services qui répondent à un réel besoin du milieu. La famille Tessier désire d’ailleurs maintenir le service du poste d’essence pour desservir la population locale.

Les gens choisissent les commerces de proximité pour l’offre, mais également pour l’expérience. Chez Duff, l’odeur de la boulangerie nous accueille, avant même de découvrir le sourire des membres de l’équipe et la qualité du service offert. Une employée du marché a même partagé qu’elle parcourt un long trajet en auto pour se rendre au travail puisqu’elle apprécie l’ambiance.

Lorsqu’on encourage l’achat local, nous bâtissons un avenir meilleur pour notre localité et toute la région. Quand on considère une municipalité comme Sainte-Anne-de-la-Rochelle qui a su garder son marché avec les années, on peut comprendre l’importance d’un marché de proximité.

Texte par Lyne Logan pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François