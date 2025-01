Le ministre Christopher Skeete accepte l’invitation des membres de la CCES

Val-des-Sources — La chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources tenait une soirée 5 à 7 des plus particulières le mercredi 15 janvier dernier, alors que le ministre provincial délégué à l’économie, M. Christopher Skeete, était l’invité de marque de l’événement.

M. Skeete a ainsi généreusement acquiescé à la demande de rencontre placée par les membres de la chambre de commerce local en partenariat avec le député de Richmond, M. André Bachand.

L’initiative de créer ce moment d’échanges avec les entrepreneurs de la région découle directement d’un sondage effectué par la CCES auprès de ses membres en juin 2024, où un désir de rencontrer un représentant politique provincial avait connu une voie forte.

C’est donc en exclusivité que les personnes présentes au 5 à 7 économique tenu à l’agora de l’école l’Escale de Val-des-Sources ont pu assister à la séance d’échange en formule question-réponse avec le ministre.

Animée par M. Alain Roy de la CDC des Sources, la période d’échanges aura duré plus d’une soixantaine de minutes au cours desquels quatre entrepreneurs sélectionnés ont défilé tour à tour au micro. Ceux-ci en ont bénéficié de leur intervention pour dépeindre les grandes lignes de leur réalité « terrain » et des enjeux auxquels ils doivent faire face dans leur quotidien professionnel respectif, pour ensuite adresser leurs questions à l’invité de la soirée.

Les volets de pénurie de main-d’œuvre ainsi que la réglementation touchant les travailleurs étrangers, l’innovation, les services et le support offerts aux commerces de proximité de même qu’en culture, l’agriculture ainsi que la lourdeur administrative de certains dossiers exigés par Québec, sont notamment des sujets clefs sur lesquels la communauté d’affaire de la région désirait se faire entendre.

Invité à livrer ses impressions suite à l’événement, M. Skeete s’est dit ravi de l’accueil de la CCES et remercia une fois de plus l’organisme ainsi que son collègue et député de Richmond M. Bachand pour l’invitation.

« C’est un plaisir d’être présent ici ce soir […] étant moi-même issu des chambres de commerce, je trouve cela important, car c’est grâce aux chambres de commerce que l’on peut réunir des gens d’affaires locaux. Ce que je retiens c’est que les enjeux présents dans la MRC des Sources sont des enjeux que l’on connait ; que l’on retrouve partout au Québec et sur lesquels ont travaillent en tant que gouvernement. Cela nous permet de confirmer que nous portons des actions sur les bonnes choses. », de mentionner le ministre.

Ce dernier souligna l’importance d’être près des gens d’écouter ce qu’ils ont à dire et le besoin de connaitre leur réalité. M. Skeete, qui en était à sa quatrième visite dans le comté, mit en évidence le travail d’André Bachand, qui contribue grandement à faire valoir sa région.

Rencontrée au terme de la soirée, Mme Audrey Michel, participante et propriétaire du commerce Boutique en Vrac sur la 1re avenue à Val-des-Sources, nous confia avoir grandement apprécié le moment en dépit du fait qu’elle aurait certainement apprécié avoir l’occasion d’explorer encore plus précisément certains sujets.

Mme Michel s’est dite enthousiaste de constater que des actions sont actuellement mises de l’avant afin de pallier les enjeux soulevés. Cela lui confère une certaine confiance en l’avenir et elle se dit demeurer tout de même réaliste et impatiente pour les entrepreneurs d’en voir les résultats concrets qui en découleront.

Fait intéressant à souligner, l’événement se tenant à l’école secondaire comme mentionné un peu plus haut, les participants étaient également conviés à une visite guidée des locaux de l’école-entreprise du réseau CFER (centre de formation en entreprise et récupération).

Ce parcours de formation préparatoire au travail, destiné aux élèves âgés de 15 à 17 ans, rencontrant des difficultés d’apprentissage, est notamment basé sur les valeurs de respect, autonomie, effort et engagement.