Un nouveau projet de développement immobilier sur la rue Simoneau à Windsor

Windsor — La Ville de Windsor annonce un projet de développement immobilier prometteur situé sur la rue Simoneau. Actuellement en construction, ce projet comprend deux bâtiments de trois étages totalisant 40 logements, avec une phase future qui verra l’ajout de deux autres bâtiments similaires pour un total de 80 unités résidentielles.

Ce développement s’inscrit dans la volonté de la Ville d’offrir des logements modernes et accessibles aux familles, aux couples et aux personnes seules souhaitant s’établir dans un environnement convivial et en pleine croissance. Les bâtiments sont conçus avec une attention particulière portée à la qualité de vie et au bien-être des résidents.

En plus de répondre à la demande croissante en logements, le projet intègre une gestion responsable de l’environnement, puisqu’il comprend un plan de gestion des eaux de surfaces afin de réduire les impacts des épisodes de météo extrême sur les terrains environnants, témoignant d’un engagement à minimiser l’empreinte écologique de ce développement.

« Ce projet illustre notre engagement à soutenir une croissance harmonieuse et durable pour notre communauté. En combinant des infrastructures modernes et des pratiques respectueuses de l’environnement, nous préparons Windsor à accueillir de nouveaux résidents tout en préservant notre qualité de vie locale », a déclaré Bruno Vachon, directeur général de la Ville de Windsor.