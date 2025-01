Les kiosques libre-service alimentaires, des lieux de vente de proximité à découvrir !

Les kiosques libre-service sont une forme de mise en marché de proximité qui gagne en popularité auprès du grand public. Ils sont en croissance dans la MRC du Val-Saint-François !

Que ce soit Sojà d’ici à Racine, Ferme Lafleur et Anctil à Saint-Denis-de-Brompton, Jardins au chant du coq et Élevage M. Maurice à Val-Joli, L’Agneau Maraîcher à Melbourne ou Sécheurs-Cueilleurs à Ulverton, partez à leur découverte sans tarder. Certains kiosques restent même ouverts durant la saison hivernale !

Dans les kiosques libre-service, il n’y a pas de personnel attitré au service et les clients se servent et payent par eux-mêmes. Ce modèle offre de nombreux avantages aux entreprises agricoles et agroalimentaires, ainsi qu’aux consommateurs.

• Les commerçants peuvent économiser financièrement, car ils n’ont pas besoin d’embaucher de personnel pour accueillir et servir les clients.

• En situation de pénurie de main-d’œuvre, les kiosques libre-service permettent de réduire la dépendance aux employé(e)s externes.

• Grâce à ce système de mise en marché de proximité, les heures d’ouverture sont également plus étendues, ce qui permet de mieux répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle.

Il est certain que des investissements de départ sont nécessaires pour mettre en place un tel système, notamment un aménagement adéquat des lieux et des caméras de surveillance.

Dans les kiosques libre-service, une relation de confiance doit se créer entre les commerçants et les consommateurs. Bien que les vols de marchandises soient possibles, plusieurs kiosques semblent mentionner que de façon générale, ce modèle est avantageux et peu coûteux.

Nous invitons les citoyennes et citoyens du Val-Saint-François à faire l’expérience de ces kiosques, très pratiques pour savourer des produits locaux près de chez soi !

Texte de Véronique Gagnon pour la Cahier Vie Économique du Val-Saint-François