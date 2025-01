Richard Lefebvre assume la direction générale

Quand on parle de la motoneige au Québec, pratiquement, voire la très grande majorité des gens image très bien de quoi il s’agit. Mais qu’en est-il lorsque l’on parle de son inventeur, M. Joseph-Armand Bombardier ? Certes, pour les plus anciens, l’homme représente une figure de proue dans le domaine du savoir-faire et de l’invention, alors que ...