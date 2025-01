Agri-Services Saint-Laurent et Les Moulées Bellifrance : des histoires de famille

Agri-Services St-Laurent est une entreprise familiale établie dans la région de Windsor depuis trois générations. Ce concessionnaire Purina a été fondé par Roland St-Laurent en 1966 : ses enfants Jocelyn, Guy, Guylaine et Josée ont pris sa relève en 1994, et Mathieu St-Laurent — le fils de Josée — est au service de la compagnie depuis huit ans. Au fil du temps, Agri-Services a fait l’acquisition d’autres concessions sur les territoires de Danville (1985) et L’Avenir (2011).

En 2022, la compagnie est toutefois placée devant un choix difficile. Alors que Guy, Guylaine et Josée commencent à prévoir leur retraite (Jocelyn ayant quitté en 2011 pour se concentrer sur ses fermes porcines), Mathieu constate qu’il ne pourra pas continuer à porter le flambeau seul. L’idée de la vente s’impose donc. Par chance, les St-Laurent trouvent rapidement des acheteurs qui leur ressemblent : les Lafrance, dont l’entreprise Les Moulées Bellifrance desservait jusqu’alors la Montérégie, presque toute la rive sud du Saint-Laurent et une partie de sa rive nord. Étant voisins de territoires, les deux familles se côtoyaient depuis longtemps dans la convivialité et le respect. À les écouter échanger, on perçoit tout de suite une chimie, une camaraderie : un esprit de famille.

En activité depuis 2004, Les Moulées Bellifrance possèdent aujourd’hui une vingtaine de concessionnaires Purina : l’acquisition d’Agri-Services leur a permis de doubler de taille. La passation s’est toutefois faite avec égards à ce que les St-Laurent ont bâti, afin de minimiser l’impact sur la clientèle et les employés. Par conséquent, rien n’a changé à la succursale de Windsor : les St-Laurent y sont toujours avec les mêmes valeurs et la même bonne humeur. Même que Guylaine et Josée ont décidé de repousser leur départ afin de rester avec Bellifrance, et Mathieu y occupe maintenant le poste de directeur adjoint.

De son côté, Bellifrance a toujours une volonté d’expansion afin d’augmenter son pouvoir d’achat et de rester compétitif. Avec l’expansion, la compagnie souhaite se positionner comme leader dans son milieu, autant via ses magasins que pour ses services agricoles. Parce qu’exploiter une entreprise en famille, ça permet aussi de profiter de ce qui a été accompli afin de continuer à prospérer.

Les Lafrance témoignent donc d’un désir de développement continu qui prend en considération le legs établi par les St-Laurent. Au final, la transaction permet aux clients d’Agri-Services de profiter d’une meilleure offre. La cordialité et la qualité de l’assistance, elles, restent les mêmes — tout comme l’envie de se retrouver le matin.

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François