Transport collectif : un moteur de la vie économique et sociale

Selon lui, la déficience du transport collectif dans une région peut être un frein au développement économique.

Le transport collectif est un véritable moteur pour la vie économique et sociale. Dans la région, STC des Sources et Trans-Appel jouent ce rôle essentiel.

« Quand c’est bien organisé, le transport collectif peut entre autres permettre à des travailleurs de venir s’installer dans la région pour pourvoir certains postes qui ne trouvent pas preneurs. Si nous voulons importer de la main-d’œuvre de grandes villes, nous nous devons d’avoir un système de transport en commun efficace. Souvent, ces nouveaux travailleurs n’ont pas de permis de conduire et utilisaient le transport en commun avant leur arrivée dans la région », soutient Denis Verreault, directeur général STC des Sources et de Trans-Appel.

Dans ce sens, un sondage, dans le but de mieux développer le transport collectif, a été mené par les firmes de transport régional.

La MRC des Sources, la MRC du Val-Saint-François et la Ville de Windsor, de concert avec leur service de transport collectif respectif (adapté et collectif), se penchent sur le meilleur moyen d’utiliser les services existants en transport collectif.

« Nous voulons nous assurer que les décisions qui vont être prises dans les prochaines années pour le développement du transport collectif vont être en correspondance avec les besoins des usagers qui nous seront transmis par le sondage », souligne Denis Verreault, directeur général STC des Sources et de Trans-Appel.

Le sondage pourrait résulter en une meilleure desserte entre les pôles régionaux à l’intérieur des MRC des Sources et du Val-Saint-François. « Il pourrait être plus facile pour les travailleurs d’utiliser le transport collectif pour aller au travail. Le sondage pourrait aussi se solder par une meilleure desserte vers Sherbrooke pour les étudiants. Ça pourrait éviter à une famille d’acquérir une deuxième voiture », de dire M. Verreault.

« Comment nous pouvons penser à un système de transport collectif performant qui devient un moteur de développement économique et social pour le Val-Saint-François et pour la MRC des Sources ? D’ailleurs, au cours des dernières années, nos déplacements ont vraiment augmenté de façon importante. Nous sommes passés de 2000 transports en 2020-2021 à 13 000 en 2022-2023 pour le territoire de la MRC des Sources. Dans le Val-Saint-François, nous sommes encore à environ 2000 déplacements par année. Il faut dire que le virage n’a pas encore été fait dans le Val-Saint-François. Ça va prendre encore deux ans avant qu’il ne soit réalisé », mentionne le directeur général STC des Sources et de Trans-Appel.

D’ailleurs, en plus d’avoir consulté la population en générale, la firme responsable du sondage a satisfait avec les gens d’affaires et du secteur communautaire des deux MRC pour mieux comprendre leurs besoins en matière de transport collectif.

L’amélioration des horaires et une meilleure desserte vers Sherbrooke pour le travail ou le magasinage sont au cœur des changements qui seront apportés au cours des prochaines années. « Il faut bien réfléchir pour amener la qualité de services acceptables pour tout le monde », souligne M. Verreault, en précisant que les structures des organismes pourraient faire l’objet de modifications.

Le STC des Sources et de Trans-Appel peuvent compter actuellement sur un budget annuel de 1,3 M$, dont 70 % proviennent du gouvernement du Québec.