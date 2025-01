Clinique dentaire Windsor : un sourire vaut mille mots

Dre Nancy Béliveau est native de Windsor et, depuis 1996, elle y pratique la dentisterie. Elle n’a jamais songé à faire commerce ailleurs qu’ici : « C’est un bel avantage, encore 28 ans plus tard : je connais la place et les patients, je réussis toujours à créer un lien, et les gens me le rendent bien. Ici, on se soucie des autres ». Sa clientèle vient du coin, oui, et de ses environs : Richmond, Val-des-Sources, Saint-François-Xavier-de-Brompton. Même de Sherbrooke !

C’est en 1997 qu’elle achète un commerce de la 2e avenue qui deviendra la Clinique dentaire Nancy Béliveau Inc. Elle est à ce moment appuyée de 3 employés seulement — elle en compte aujourd’hui 16. En 2003, la clinique déménage dans un nouveau bâtiment sur la rue principale, ce qui permet aussi de procéder à une mise à jour des technologies utilisées. « Ce n’est pas parce qu’on est à Windsor qu’on a moins de technologie ! », martèle-t-elle à quelques reprises pendant l’entretien. Dre Béliveau se fait d’ailleurs un point d’honneur de pouvoir offrir des services de qualité dans son village natal — services qui ne sont pourtant pas toujours offerts dans les grands centres, ce qui explique en partie sa patientèle sherbrookoise, souligne-t-elle.

En 2018, le Dr Xavier Tardif se joint à l’équipe. Trois ans plus tard, il devient l’associé de Dre Béliveau, ce qui mène à une refonte de l’identité de la clinique, rebaptisée Clinique dentaire Windsor. L’alliance avec Dr Tardif permet aussi d’augmenter la proposition des services : alors que Dre Béliveau développe une expertise en orthodontie (avec la technique Invisalign®), Dr Tardif met à la disposition de la clientèle des soins d’implantologie et de chirurgie. Ce dernier étant plus jeune, il pourra assurer la relève de ce qui a été bâti — ce qui a toujours été l’un des objectifs de base de Dre Béliveau.

En plus de l’orthodontie et de l’implantologie, la Clinique dentaire Windsor est aussi équipée pour faire des empreintes dentaires numériques et de la radiographie numérique — on y retrouve même une imprimante 3D ! La technologie CEREC permet de faire des restaurations en porcelaine la journée même plutôt que d’avoir à prendre deux rendez-vous, ce qui est bien apprécié des patients. Et c’est grâce à l’ajout de Dre Alexandra Harvey à l’équipe que, depuis le début de l’année, la clinique offre aussi des services d’orthopédie dentofaciale. De plus, Dre Harvey apporte un nouveau vent de jeunesse à l’entreprise, consolidant ainsi sa pérennité.Ayant Windsor et sa région à cœur, le trio de dentistes s’implique en commanditant notamment le club de soccer, le tournoi de hockey bantam et quelques courses servant à ramasser des fonds. Des événements dans lesquels vous pourrez remarquer de scintillants sourires, qui sont probablement l’œuvre des docteurs Béliveau, Tardif et Harvey.

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François