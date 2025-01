Garder vivante la mémoire et l’ADN d’un inventeur

Quand on parle de la motoneige au Québec, pratiquement, voire la très grande majorité des gens image très bien de quoi il s’agit. Mais qu’en est-il lorsque l’on parle de son inventeur, M. Joseph-Armand Bombardier ?

Certes, pour les plus anciens, l’homme représente une figure de proue dans le domaine du savoir-faire et de l’invention, alors que l’homme aura cumulé quelques importants brevets au cours de sa vie. Décédé le 18 février 1964 à l’âge de 57 ans, sa mémoire est encore bien présente aujourd’hui à travers ses réalisations et son héritage unique.

Garder la mémoire vivante et faire rayonner les aspects mécaniques et innovateurs d’un homme et de son entreprise, voilà en quelque sorte le mandat et la mission du musée de l’Innovation J. Armand Bombardier.

Situé à Valcourt, ville natale de M. Bombardier et berceau même de l’entreprise Bombardier, devenue aujourd’hui BRP, le Musée renferme une panoplie de trésors historiques.

Tout d’abord initiée par la veuve de l’inventeur, Mme Yvonne Labrecque et sa famille, l’idée de créer un musée fut lancée à peine un an après la mort de M. Bombardier, après quelques années de travaux et de préparations, c’est finalement en 1971 que le projet voit officiellement le jour avec l’ouverture du musée J. Armand Bombardier.

À l’époque les gens étaient invités à visiter l’ancien petit garage de l’ingénieur mécanique autodidacte, qui avait été spécialement réaménagé dans le but de représenter la réalité du moment. Au fil du temps des ajouts se sont faits graduellement et de multiples expositions temporaires y furent également tenues en complément jusqu’en 2015.

Cette année-là, la Fondation Joseph-Armand Bombardier, entité indépendante de l’entreprise manufacturière et qui chapeaute le musé entreprend de donner un nouveau souffle à celui-ci en y intégrant dorénavant le portrait de la croissance que l’entreprise à connu après la mort de l’inventeur ainsi que les avancées au niveau des volets de l’ingéniosité et de l’innovation technologique qu’aura connu Bombardier.

Après quelques mois de fermeture, c’est en mai 2016 que les portes du centre historique ouvrent à nouveau ses portes, portant dorénavant le nom de musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier.

Depuis ce temps, les gens continuent d’affluer vers le petit village estrien pour non seulement découvrir l’histoire de l’homme et de ses créations, mais aussi pour assister à des présentations numériques fort enrichissantes, participer à des ateliers formatifs et interactifs, de même que de se prévaloir d’une visite guidée des installations manufacturières de BRP sur rendez-vous préalables.

Destiné à une clientèle de tout âge, l’endroit se veut autant un endroit de choix pour des sorties scolaires éducatives, que pour des mordus de Ski-Doo, de Spyder et de l’ensemble des produits récréatifs du géant manufacturier québécois.

Avec un achalandage record enregistré de plus de 43 000 visiteurs venus d’un peu partout à travers l e monde en 2023, le musée de l’Ingéniosité J. Armand Bombardier démontre clairement que le juste équilibre présenté entre le côté manuel mécanique et le numérique apporte une expérience enrichissante, adaptative et des plus appréciées de la part de sa clientèle.

Cherchant justement à améliorer de manière constante l’expérience client, la trentaine d’employés du musée œuvrent en quelque sorte à l’image de l’inventeur, c’est-à-dire avec ardeur et passion, afin repousser les limites de l’ingéniosité, vulgariser et actualiser les concepts dans le but d’honorer l’histoire et de garder bien vivante la mémoire et l’ADN d’un inventeur québécois hors du commun dont l’héritage n’aura fait que grandir sous l’impulsion et du savoir-faire à leur tour de ses successeurs.

Pour une effectuer une réservation ou encore pour connaitre les heures d’ouverture, les gens sont invités à consulter le site internet du musée au www.museebombardier.com ou encore communiquer avec les bureaux de l’admission au : 450-532-5300