Papeterie 2000 : la lecture comme passion et comme outil

Marie-Ève White a longtemps caressé le projet de diriger une librairie. Lors de ses études en criminologie et en psychoéducation à Montréal, elle lorgnait déjà des commerces vacants avec l’idée d’ouvrir un café-bouquinerie. Quittant la métropole pour l’Estrie en 2020, elle travaille d’abord comme intervenante sociale. Puis, début 2024, un arrêt de travail la mène à une remise en question de son parcours professionnel.

C’est pendant cette période qu’elle passe par la Papeterie 2000. À ce moment, Michel, l’ancien propriétaire cherche à vendre. Marie-Ève lui demande s’il peut commander des livres : sa réponse est non que c’est trop de trouble, mais que ça peut être possible si quelqu’un reprend son commerce.

Stimulée, elle réfléchit à la proposition — et, 48 heures plus tard, revient avec une offre d’achat ! La transaction officielle se fait à peine quelques mois plus tard — et, depuis, l’endroit change lentement, se diversifie et attire une nouvelle clientèle.

Aux habituels produits de bureau et services de photocopie et fax s’ajoute donc une sélection de livres, de jeux et de matériel artistique. À moyen terme, Marie-Ève White a pour objectif de faire de Papeterie 2000 un endroit plus chaleureux, où les gens ont envie de s’attarder : elle a notamment comme projet d’initier un coin lecture avec quelques sofas, de refaire l’identité visuelle de la boutique et du site web avec des couleurs turquoises et terreuses et d’installer un système de son.

Elle lit beaucoup : la sélection de livres présentée en magasin est notamment constituée de ses coups de cœur autant en français qu’en anglais, passant de Caroline Dawson et Jean-Philippe Pleau à Michel Jean et Anaïs Barbeau-Lavalette. Son meilleur vendeur, à jour, est Le legs d’un philosophe amateur, de l’auteur richmondais Dominic Fontaine Lasnier. On y retrouve aussi des bandes dessinées — et, bientôt, des mangas.

Depuis son arrivée dans la région, Marie-Ève remarque qu’il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de Richmond un endroit culturellement riche — et elle se réjouit de prendre part à cette mouvance avec la bouquinerie.

Elle veut en faire plus qu’un commerce : elle est passée d’intervenante sociale à libraire parce qu’elle est convaincue que la lecture peut changer des vies et faire en sorte que le monde devienne un peu meilleur. Il est prouvé que lire des romans aide les gens à développer de l’empathie et de la compassion.

Avec la nouvelle Papeterie 2000, Marie-Ève White cherche donc à prévenir plutôt qu’à guérir — tout en continuant d’offrir les services de base qui ont fait la réputation de l’entreprise.

Texte par Benoit Poirier pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François