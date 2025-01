Un élément essentiel pour l’économie locale

La revitalisation du centre-ville est un enjeu crucial pour de nombreuses villes à travers le monde et Richmond n’y échappe pas. La revitalisation vise à redynamiser des zones souvent délaissées, en y réintroduisant des activités commerciales, culturelles et sociales. Ce processus, qui peut s’étendre sur plusieurs années, est essentiel non seulement pour l’économie locale, mais aussi pour la qualité de vie des habitants.

L’an dernier, la Ville de Richmond en collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a mené une étude d’impact sur la santé (ÉIS). Il s’agit d’une démarche qui étudie les répercussions positives et négatives attendues sur la santé d’un projet ou d’une politique. Dans le cas de Richmond, l’étude a été réalisée en concomitance avec le nouveau plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville. À la suite de l’analyse des répercussions potentielles, l’ÉIS a permis de formuler plus d’une soixantaine de recommandations afin de maximiser les effets positifs, de réduire les effets négatifs et les impacts appréhendés sur les inégalités sociales de santé.

Cette étude ainsi que le nouveau plan particulier d’urbanisme du centre-ville de Richmond ont été présentés l’hiver dernier dans le cadre d’une assemblée publique d’information. Parmi les principales recommandations ayant un impact sur la santé des résidents, notons la réduction des ilots de chaleur ainsi que la résilience aux épisodes de pluies abondantes.

À cet effet, la Ville de Richmond vient tout juste d’amorcer une démarche visant à caractériser, sur l’ensemble du territoire, les ilots de chaleur et l’impact des pluies abondantes. Une aide financière du gouvernement du Québec, de plus de 143 000 $, permet la réalisation de la démarche.

Quant au plan particulier d’urbanisme, il se mettra en œuvre tout doucement et s’étendra sur plusieurs années, car les investissements nécessaires sont importants, il est question ici de plusieurs millions de dollars. Ce PPU prévoit entre autres un réaménagement de la rue Principale (au centre-ville) afin de favoriser la cohabitation auto-vélo-piéton, l’aménagement d’ilots de verdure, du mobilier urbain et la déminéralisation (réduction de l’utilisation de l’asphalte) afin de favoriser l’absorption de l’eau de pluie. L’enfouissement des réseaux câblés (téléphone, câbles, électricité). La plantation de végétaux est aussi prévue.

En somme, la revitalisation du centre-ville est un processus multidimensionnel qui apporte des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux. Elle contribue à créer des espaces urbains dynamiques, attractifs et durables, essentiels pour le bien-être de la communauté.

Texte par la Ville de Richmond pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François