L’importance des services de proximité dans nos municipalités

Chaque année, les élus municipaux, accompagnés de leur administration, prennent des décisions cruciales pour améliorer la qualité de vie des citoyens tout en tenant compte des besoins locaux et des capacités financières de la population. Cet exercice, bien que parfois complexe, repose sur une proximité essentielle avec les aspirations de la communauté.

Cette proximité est non seulement importante, mais elle est également un facteur clé de réussite pour de nombreux projets. La participation citoyenne dans le processus décisionnel est un enjeu majeur et un pilier fondamental de la gouvernance de proximité, auquel la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton adhère fermement.

Pour illustrer cet engagement, plusieurs comités ont été mis en place pour favoriser l’implication des citoyens. Par exemple, un comité de gouvernance a été constitué pour superviser le projet de prolongement des réseaux sanitaires et l’implantation d’un réseau d’aqueduc dans les secteurs du Petit Lac Brompton et du Lac Desmarais.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) et celui dédié au parc et à l’aréna représentent d’autres formes consultatives mises en place au sein de la Municipalité. Ces structures visent à intégrer le citoyen dans le processus décisionnel en lien avec des enjeux locaux importants, tel que l’aménagement territorial, le développement des infrastructures de loisirs, culturelles et communautaires.

La Municipalité a également institué des rencontres annuelles avec diverses associations locales. Ces échanges permettent de partager les réalités du territoire, d’aborder les enjeux spécifiques liés à leurs secteurs d’activités et à permettre aux citoyens de jouer un rôle actif dans certaines décisions. Ils constituent des occasions précieuses pour recueillir des avis variés sur des thématiques telles que l’environnement, les loisirs, la culture et la voirie locale.

Un autre avantage des services de proximité est qu’ils confèrent une plus grande légitimité aux élus municipaux lors de la prise de décisions stratégiques et financières. Cela renforce également la transparence des choix effectués et établit un climat de confiance entre les élus et les citoyens.

En somme, les services de proximité se reflètent dans la réponse aux besoins locaux, dans le renforcement du lien entre la Municipalité et ses citoyens et permettent à la Municipalité d’innover et de mieux s’adapter aux besoins locaux. Ensemble, nous construisons une communauté St-Denisienne plus forte et plus unie.

Texte par la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton pour le Cahier vie économique du Val-Saint-François