Des vélos disponibles gratuitement dans le Val-Saint-François !

Le projet pilote de centrale de prêt d’équipement de vélo dans le Val-Saint-François est une initiative innovante visant à promouvoir la mobilité durable et à offrir aux municipalités, écoles et organismes de la région un accès facile à des équipements de vélo. Soutenu par le Réseau des unités régionales de loisir et de sport (RURLS) et le ministère de l’Éducation, ce projet répond à la fois à des objectifs écologiques et économiques en favorisant la pratique d’activités physiques accessibles tout en réduisant l’empreinte carbone.

Grâce au financement du Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE), cette initiative encourage l’utilisation de vélos comme moyen de transport et de loisir. En mettant à disposition une flotte variée de vélos de montagne, de gravelle, à assistance électrique, ainsi que des accessoires pour le cyclotourisme, le projet permet aux citoyens de découvrir leur région tout en adoptant des pratiques écologiques. Pour la première phase du projet, les équipements peuvent toutefois être empruntés seulement dans le cadre d’une activité vélo encadrée par un organisme officiel.

En facilitant l’accès à ces équipements, le projet offre aux écoles et à d’autres groupes locaux de profiter d’activités physiques sans avoir à investir dans des équipements coûteux. Le projet permet de réduire les frais individuels liés à l’achat d’équipement, tout en encourageant une mobilité active et durable. En effet, l’utilisation de vélos réduit les besoins en transport motorisé, favorisant ainsi la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Ce service est géré par la Maison de la famille Les Arbrisseaux avec le soutien d’un comité de travail composé de plusieurs organisations de proximité. Il permet donc de renforcer la cohésion sociale et de dynamiser l’économie régionale, tout en sensibilisant les citoyens aux avantages écologiques du cyclisme et en proposant une alternative verte pour les loisirs et les déplacements au sein du Val-Saint-François. Cette flotte de vélos peut être transportée vers les lieux d’activité grâce à un effort collectif autour de ce merveilleux projet.

Texte par Marie-Claude Tardif pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François