Marc Barrette dévoile sa vision pour l’usine Domtar de Windsor

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Marc Barrette a pris la direction générale de l’usine Domtar de Windsor le 23 septembre dernier.

Son parcours est impressionnant : il a débuté comme ingénieur chez Andritz Sprout-Bauer inc. puis a évolué dans des postes aux responsabilités grandissantes dans plusieurs usines de pâte et papier, tant au Canada qu’aux États-Unis. Avant de rejoindre l’équipe de Windsor, Marc Barrette dirigeait un complexe industriel incluant une usine de pâte et une cartonnerie à Témiscaming.

Quelle vision pour l’usine de Windsor ?

Le nouveau directeur va droit au but : « Le plus important, c’est de mettre les efforts quotidiens pour demeurer un chef de file en santé et sécurité au travail. » Marc Barrette, directeur général de l’usine Domtar de Windsor.

Il souligne qu’on retrouve déjà de bonnes pratiques en place. C’est selon lui l’opportunité de bâtir sur du solide et d’élever les standards en matière de sécurité.

C’est la même situation au niveau du développement durable : « Même si nous sommes très actifs en matière de développement durable, nous devons continuer de chercher des façons de s’améliorer », soutient M. Barrette.

Concernant la réputation de l’usine en Amérique du Nord, le nouveau directeur la connaît bien :

« L’usine de Windsor est une des meilleures dans l’industrie des pâtes et papiers. C’est un vaisseau de tête pour Domtar, explique l’homme d’expérience, mon rôle est de la maintenir dans cette position envieuse voire même l’améliorer. »

Pour ce faire, le gestionnaire mentionne l’importance de la santé et sécurité au travail, des performances en environnement et des projets de modernisation.

Qui est Marc Barrette ?

Originaire de Témiscaming, Marc est ingénieur chimique de formation. En dehors de sa carrière dans des postes de direction et de son expertise technique, Marc est avant tout père de 3 enfants et un amateur de chasse et pêche.

Lorsqu’il est à la recherche d’idées, c’est sur un terrain de tennis ou de pickleball qu’il aime se retrouver. L’activité physique l’aide à trouver de nouvelles pistes de solution pour les défis rencontrés.

Texte par Antoine Kack dans le Cahier vie économique du Val-Saint-François