La forêt privée, moteur économique du Val-Saint-François

Fort de plus de 30 ans d’expérience, Marc Barrette a pris la direction générale de l’usine Domtar de Windsor le 23 septembre dernier. Son parcours est impressionnant : il a débuté comme ingénieur chez Andritz Sprout-Bauer inc. puis a évolué dans des postes aux responsabilités grandissantes dans plusieurs usines de pâte et papier, tant au Canada ...