Gens d’affaires de la MRC : branchez-vous !

Après avoir passé trois jours comme bénévole à la première édition du salon des Véhicules Électriques et hybrides de l’Estrie, j’ai pu constater à nouveau que l’engouement et la curiosité étaient au rendez-vous au salon. Il y a eu un peu plus de 4000 personnes qui ont franchi les portes et environ 1500 essais routiers avec le peu de temps qui nous était alloué.

Cette nouvelle réalité fait (et va faire) réfléchir beaucoup d’entrepreneurs dans la MRC, question d’être en mesure d’être vu et d’attirer cette nouvelle clientèle. Et quand je fais mention d’entrepreneurs, c’est assez large comme spectre. Du nouveau bloc appartement/condo à être construit (et même ceux existants) aux restaurants sans oublier les ateliers de réparation (garage) comme le nôtre. Si on se fie à la tendance des ventes de VÉ (véhicules électriques) qui augmentent année après année et au fait que, dans l’Estrie, c’est la MRC Val Saint-François qui occupe le premier rang en nombre de VÉ en circulation, on comprend que les entreprises qui vont avoir su adapter leurs offres de service et de produits vont sortir du lot gagnant, c’est certain !

L’autre facette que les entrepreneurs devront aussi considérer sont les avantages économiques qu’un VE va leur apporter s’ils font la transition aussi.

Comme j’ai déjà mentionné, sortez votre tête du sable, les VÉ sont là pour rester !

Texte par Steve Oborne pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François