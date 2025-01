L’héritage d’une famille au service de sa communauté depuis près de 90 ans

En 1935, Joseph Anctil entreprit avec l’aide de son épouse Zoé de faire grandir le modeste magasin général que le couple avait érigé à même le salon de la résidence principale à Saint-Denis-de-Brompton, soit le site même où est situé encore aujourd’hui le centre de rénovation.

Désirant contrer l’éloignement des commerces et offrir à la population avoisinante une gamme d’articles de bases pour usage courant, il était possible à l’époque de retrouver des victuailles au magasin général Anctil, de la nourriture pour animaux, quelques matériaux, articles de plomberies et autres.

En plus de leurs opérations quotidiennes sur la ferme laitière ou encore de leurs occupations en livraison, déneigement ou autres, le couple exploita le commerce jusqu’en 1952, moment où leur fils Henri et son épouse Olivette reprirent à leur tour les rênes de l’entreprise.

Cette transition se passa pour le moins très bien, alors que l’entreprise poursuivit le déploiement de son rayonnement en incluant entre autres plusieurs autres carnaux de services tels qu’une station d’essence et de l’excavation.

C’est par ailleurs durant cette administration que le magasin Anctil s’affilia à la bannière bien connue Rona, affiliation qui perdurera d’ailleurs pendant presque 70 ans.

Dirigé depuis 1995 par Caroline, David et Vincent Anctil, le Groupe du même nom n’a cessé de croître et de poursuivre ses activités de diversifications avant et après l’arrivée de ces derniers.

Au fil des décennies se sont ajouté, notamment avec l’implantation et l’achat d’autres centres de rénovations, tels qu’anciennement Rona l’entrepôt de Sherbrooke ou encore le BMR de Magog présentement, l’instauration d’un projet domiciliaire locatif tout inclus des plus particuliers à Sherbrooke en Nordicéa, le positionnement du Groupe dans la ville de Granby avec Anctil égout et aqueduc qui est distributeur de produits spécialisés de ce type, de même que l’acquisition du fabricant estrien de structures usinées Usi Home.

Plusieurs défis se seront pointés au travers du temps, qu’il s’agisse de la fluctuation des marchés, d’un incendie majeur ravageant le centre de matériaux de Saint-Denis en 1998 ou encore la désormais historique pandémie de Covid-19, rien n’est pourtant venu assombrir les élans ou encore décourager l’engouement de la famille.

« Une chose qui nous démarque est assurément la présence de la relève familiale. J’ai des oncles, des tantes, cousins et cousines qui travaillent pour le Groupe Anctil et même plus spécifiquement pour notre point de service original à Saint-Denis, dont certains ont plus de 30 ou 40 ans d’ancienneté. Je fais donc ainsi partie de la cinquième génération de la famille en affaire. », de commenter Cassandra Laroche-Anctil, fille de Caroline Anctil et coordonnatrice marketing pour le groupe Anctil.

Toujours bien présent au cœur de sa communauté, le centre de matériaux Anctil de Saint-de-Denis-de-Brompton délaissa les couleurs de Rona au tournant de septembre 2023, au profit d’une autre bannière aux fondements fièrement québécoise, soit le Groupe BMR.

Texte publié dans la Cahier Vie Économique du Val-Saint-François