Promouvoir le bénévolat et recruter des bénévoles font partie de notre savoir-faire. Malgré les cents bénévoles qui gravitent autour de notre organisme, c’est insuffisant, pour quoi ? Parce que les demandes de service ne cessent d’augmenter.

La popote roulante

Notre plus grand service de maintien à domicile, on parle ici de la popote roulante, est à la recherche de gens de cœur pour livrer les repas à domicile. Nous livrons plus de 15 000 repas par année partout sur notre territoire. Cette livraison se fait en équipe de deux (chauffeur et baladeur).

Du temps à offrir

Vous avez une plage horaire de 2 à 3 heures par semaine à offrir, sachez que ce geste fera toute la différence. Un véhicule est requis pour les chauffeurs et un montant forfaitaire est remboursé pour l’utilisation de votre voiture. Vous possédez votre permis de conduire, mais vous n’avez pas d’auto ? Le CAB mettra à votre disposition un véhicule. Venez seul ou en équipe de deux.

Le bénévolat et ses bienfaits

• Votre engagement soutient les personnes âgées ou qui rencontrent des difficultés à cuisiner ou à se déplacer afin d’acheter de la nourriture ;

• Avec votre visite régulière, vous contribuez à rompre l’isolement ;

• Le sentiment de donner au suivant.

• Le niveau de bonheur augmente chez les gens qui font du bénévolat

Joignez-vous au CAB de Windsor et région

• Un organisme reconnu depuis 45 ans ;

• Une équipe d’employés et bénévoles dynamique et proactive ;

• Des activités reconnaissance

• Un encadrement selon vos besoins avec formation.

Contribuons tous ensemble au bien être de la communauté ! N’attendez plus et communiquez avec nous au 819 845-5522.

Texte par Nathalie Boisvert pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François