Les Tabliers en folie, qui sommes-nous ?

Nous sommes un organisme communautaire autonome de cuisines collectives qui avons pour mission d’améliorer la qualité de vie de la population de la MRC du Val-Saint-Francois en offrant principalement des activités de cuisines collectives et toutes autres activités collectives novatrices.

Mais qu’est-ce que des cuisines collectives donc ? En petit groupe de 4 personnes, les gens se rencontrent et décident ensemble ce qu’ils ou elles veulent cuisiner, pour eux. Pas besoin ici d’être un grand chef, au contraire. Pour vous simplifier la vie et vous permettre d’économiser, nous offrons gratuitement des aliments qui constituent notre fond de base (épices, sucre, farine, nouilles, bouillons, œufs, etc.). Une fois les recettes cuisinées, on sépare les mets préparés en parts égales et chacun.e repart les mains bien remplies des mets délicieux qu’ils ont réalisés. Notre équipe accueillante guide les groupes afin de faciliter les activités de cuisines collectives. Bref, les cuisines collectives, c’est un lieu où la magie du groupe opère. On sort de la maison, on rencontre de nouvelles personnes, on échange, on rigole, on partage, on se gâte, on économise ! Nous avons deux belles cuisines très bien équipées à Richmond et Windsor. Nous nous promenons également un peu partout à travers la MRC pour offrir des ateliers culinaires. Si vous voulez vous inscrire, contactez-nous au 819-826-6517 !

Les Tabliers en folie, c’est aussi un organisme de récupération alimentaire. Notre partenariat gagnant avec le Maxi Richmond nous a permis en 2023 de détourner de l’enfouissement plus de 10 000 kg de denrées alimentaires. Cela représente 111 000$ de nourriture qui est redistribuée dans la communauté Richemontoise ! Merci aux employé.e.s du Maxi qui participent activement au projet ! Grâce à ces dons et à divers partenariats (merci Moisson Estrie !), nous redonnons au suivant avec notre comptoir alimentaire destiné aux résidents-tes de la zone de Richmond.

Aussi, au printemps, nous offrons gratuitement des semences grâce à nos « boites à semences » installées aux 5 coins de la MRC. Des semis, plants, vivaces et outils de jardinage sont également offerts via nos Troc-Jardins, stands en bois installés dans 8 municipalités du Val-Saint-François.

Pour de plus amples informations concernant un de nos services, n’hésitez pas à nous contacter au 819-826-6517 ou à [email protected].

Principales activités des Tabliers en folie !

• Groupe de cuisines collectives - Windsor et Richmond

• Essaye-le don: recettes gratuites destinées aux familles du Val-Saint-Francois qui désirent cuisiner avec ses enfants.

• Ateliers thématiques de cuisine.

• Dépannage alimentaire pour la zone de Richmond, vendredi de 9h à 12h.

• Diners communautaires le 4e jeudi du mois - À Richmond.

• Boites à semences et Troc-Jardins – lieux d’échange de plants et semis au printemps.

Texte par Myriam Campeau pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François