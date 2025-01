La disparation de certains commerces et services de proximité peut être une source d’inquiétude. Pour y contrer, la mobilisation citoyenne est un excellent point de départ et la Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises en est un bon exemple !

Avant l’ouverture officielle de la coopérative le 6 décembre dernier, qui compte désormais plus de 500 membres, soit près du quart de la population Stokoise, différentes étapes ont dû être franchies. En effet, le conseil d’administration a travaillé fort ces dernières années en réalisant des études de faisabilité et de divers scénarios, la rédaction et la révision du plan d’affaires, le recrutement des membres, l’organisation de collectes de fonds, la négociation d’ententes, la recherche de financement ou encore la communication avec les membres et la population.

Évidemment, toutes ces étapes nécessitaient également des expertises externes qui ont été apportées par différents collaborateurs tels que la CDRQ, ICI-COOP et la MRC du Val-Saint-François. Outre les partenaires techniques, les partenaires financiers du projet qui sont Desjardins, Investissement Québec et la Fiducie du chantier de l’économie sociale ont cru au projet, convaincus par l’engagement du CA en place et la mobilisation citoyenne.

Il va de soi que les valeurs de promotion des produits des artisans, producteurs, agriculteurs, transformateurs et éleveurs locaux en plus d’offrir un service de dépanneur, une station-service ainsi qu’une borne de recharge pour les véhicules électriques, ont engagé et rassemblé la population.

Le démarrage de la coopérative s’est également fait en étroite collaboration avec la bannière Ultramar/Marché Express et a permis la création de 10 emplois, pour un projet totalisant 2,4 millions de dollars. Outre les retombées économiques, la présidente du conseil d’administration madame Élizabeth Cloutier mentionne l’impact sur la santé publique : « L’implantation de la coopérative au cœur du village a changé la dynamique et c’est devenu un tiers lieu permettant de renforcer le tissu social et de donner accès à des produits de qualité, et a accentué le sentiment de sécurité des résidents de Stoke. » Espérons qu’une telle initiative, malgré les délais et défis rencontrés, saura inspirer d’autres projets semblables dans notre belle région.

Texte par Louis-Philippe Laplante pour le Cahier Vie économique du Val-Saint-François