Le journal Actualités – L’Étincelle joue un rôle essentiel

Le journal Actualités – L’Étincelle joue un rôle primordial dans le développement social, culturel et économique de la région.

Au cours de la dernière année, le journal a dû prendre des décisions majeures pour bien continuer à desservir sa clientèle. Entre autres, la fermeture du Publisac a incité la direction à se tourner vers Poste Canada pour la distribution.

« C’est une option plus coûteuse, mais c’était la seule façon d’assurer la distribution dans les milliers de foyers desservis par le journal Actualités – L’Étincelle. Nous sommes d’ailleurs le seul journal en Estrie à avoir choisi ce mode de distribution », insiste Claude Frenette, éditeur et directeur général du journal Actualités – L’Étincelle.

Depuis, les commerçants annonçant dans le journal Actualités – L’Étincelle sont donc assurés d’une livraison à domicile efficace chaque semaine.

En plus de pouvoir compter sur un site Internet efficace, les commerçants, les entrepreneurs et les municipalités sont donc certains que l’information qu’ils souhaitent communiquer puisse se rendre à chaque porte.

« Nous avons toujours été présents pour nos annonceurs et pour nos lecteurs; nous continuerons à le faire avec le plus grand des bonheurs. Le journal est un élément crucial dans le monde démocratique actuel », soutient Juli Lemay, directrice du journal Actualités – L’Étincelle.

Rédaction

À la rédaction, l’équipe en place continue à chercher les nouvelles d’intérêt public sur le territoire des MRC des Sources et du Val-Saint-François.

Entre autres, de semaine en semaine, le journal fait le lien entre les citoyens et les différentes instances décisionnelles en couvrant, par exemple, les nombreuses conférences de presse.

Il est également un véritable miroir de notre société. Les bons coups des gens et des organismes sont relatés chaque semaine dans les pages du journal hebdomadaire qui diffuse de façon quotidienne sur Internet.

« Nous sommes au centre des différents débats de société qui nourrit la démocratie. Le journal permet aux gens de s’informer et d’exprimer leur point de vue dans une information crédible et d’une grande honnêteté. Le journal est un élément essentiel dans le processus de développement social et économique », souligne Marie-Laurence Frenette, directrice de l’information au journal Actualités – L’Étincelle.

Texte dans le cahier économique du Val-Saint-François