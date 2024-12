Une toute première crème alcoolisée 100 % québécoise à la SAQ

Kingsey Falls — C’est avec une fierté évidente que les dirigeants de la miellerie King de Kingsey Falls annonçaient récemment l’arrivée sur les tablettes de la société des alcools du Québec, de leur crème alcoolisée Alvéole.

Fabriquée à partir de vraie crème laitière du Québec, du caramel de miel et de l’alcool de miel, la crème alcoolisée Alvéole devient la toute première crème alcoolisée purement québécoise à être disponible à la SAQ. Comme le mentionne l’entreprise productrice, cette dernière est le fruit d’un long processus de recherche et de développement visant à créer une savoureuse crème 100 % locale, mettant en vedette les diverses matières premières de producteurs d’ici ! « Elle est la seule crème alcoolisée certifiée Origine Québec, Aliments du Québec et Lait de Qualité (petite vache bleue), certifiant l’origine des produits laitiers. »

Comme la majorité des crèmes alcoolisées québécoises sont fabriquées à partir de crème importée, la Miellerie King a consacré temps et efforts au développement d’une recette savoureuse mettant en valeur le miel de leurs propres ruches et la crème provenant exclusivement de producteurs de lait du Québec. Ce projet ambitieux a nécessité un an de travail pour mettre au point un procédé de fabrication unique, capable d’homogénéiser la crème québécoise, garantissant ainsi sa stabilité et sa qualité.

Ayant également remporté le prix de la meilleure crème alcoolisée du Canada lors des World Liqueur Awards de Londres en 2024, la fierté et le rayonnement lié à ce produit réjouissent d’autant plus les producteurs.

« Nous sommes fiers que notre crème Alvéole se distingue à l’international. Nous sommes tellement heureux que notre crème alcoolisée fasse rayonner notre terroir à l’étranger », de mentionner René Bougie, président et directeur général de la Miellerie King

« Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de souligner le lancement du tout premier alcool à la crème élaboré à partir de lait 100 % d’ici, une réalisation exceptionnelle pour notre secteur. Ce produit unique, développé avec passion par l’équipe de la Miellerie King, met en valeur le savoir-faire incomparable des 4 350 fermes laitières québécoises », souligna M. Alain Brassard, vice-président des Producteurs de lait du Québec.

« La Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec est fière de constater des initiatives comme celle de la Miellerie King, qui démontrent de la solidarité entre les producteurs locaux. En valorisant à la fois le miel du Centre-du-Québec et la crème des producteurs de lait d’ici, cette entreprise montre que l’innovation et la collaboration peuvent faire briller les produits de notre terroir. » A pour sa part mentionné M. Éric Houle, vice-président de la Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec.

Une campagne promotionnelle originale

« Afin de souligner l’apport extraordinaire des vaches laitières d’ici à la création de cette crème 100 % québécoise, l’équipe de la Miellerie King a pris l’initiative de leur élire une représentante et de lui faire vivre plusieurs activités pour la remercier au nom de toutes les vaches laitières d’ici. Cette vache baptisée Frisette est donc la vedette de plusieurs capsules vidéos qui seront partagées sur les réseaux sociaux et sur le site web de l’entreprise. », mentionne également le communiqué officiel émis par la distillerie et hydromellerie.