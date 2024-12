Val-des-Sources : une hausse du taux de taxation de 2,1 % en 2025

Val-des-Sources - Réunit en séance extraordinaire le lundi 9 décembre dernier, les élus de la Ville de Val-des-Sources ont adopté un budget équilibré pour 2025, lequel comportera une hausse limitée du taux de taxation de l’ordre de 2,1 % pour les contribuables.

Si l’on ajoute à cela la portion de tarification du Transport adapté et collectif présenté dans un volet indépendant du taux de taxation dans le but de démontrer clairement l’impact financier que cela représente, c’est une hausse moyenne de 3 % du compte de taxes pour un citoyen. À titre d’exemple, on rapporte de manière concrète qu’une résidence unifamiliale évaluée à 201 987 $ verra son compte de taxes augmenté de 84 $ pour l’année 2025.

« Le budget présenté s’inscrit dans la continuité de ce que nous faisons depuis plusieurs années. Toutefois, nous avons en 2025 plusieurs dossiers majeurs sur lesquels nous allons devoir mettre nos ressources. La Ville a fait l’acquisition en novembre dernier du puits minier et est en attente d’une réponse positive pour l’acquisition des propriétés de l’entreprise Tergéo. Beaucoup d’efforts seront mis dans ces deux projets qui auront des retombées majeures pour notre communauté », a mentionné le maire Hugues Grimard par voie de communiqué. Les revenus liés à la taxe foncière et aux tarifs totalisent 9 833 230 $, ce qui représente 65 % des revenus alors que, pour l’année 2024, ces revenus représentaient 67 %. Le reste vient de différentes sources, dont des revenus autonomes liés à des ententes intermunicipales ou des services offerts à des citoyens ou organisations. « Nous sommes fiers de ce que nous réalisons. Nous limitons l’apport des taxes foncières pour nos projets et nos opérations en générant des revenus autonomes », a-t-il ajouté.

À l’instar d’autres municipalité, il faut mentionner que la ville de Val-des-Sources doit composer avec la préparation d’une année électorale et également des hausses de dépenses imposées, telles que la Quote-part de la MRC, des frais liés à la sûreté du Québec ou encore la hausse des frais de financements de la dette, pour ne nommer que ceux-là. Cela dit le budget déposé propose des dépenses et des revenus équilibrés de 15 131 420 $, soit 729 440 $ de plus qu’en 2024. « Afin de limiter les hausses des comptes de taxes pour les citoyens de Val-des-Sources, le budget prévoit une affectation du surplus accumulé de 230 000 $. »

Projets et actions 2025

La municipalité entend mettre plusieurs projets de l’avant au cours de la prochaine année, telle que notamment :

Réparation de la piscine municipale au parc Dollard

▪ Remplacement des toilettes au terrain de balle Lou-Richard ;

▪ Réfection de la rue Laurier ;

▪ Aménagement du local sous la bibliothèque ;

▪ Implantation des limites de vitesse à 40 km/h ;

▪ Implantation du paiement des constats d’infraction en ligne à la cour municipale

Pour de plus amples détails concernant le budget 2025, on peut consulter les informations présentes sur le site internet de la municipalité et il est aussi possible de communiquer directement avec les bureaux administratifs de l’hôtel de ville.