Windsor : une augmentation de 2,79 % du compte de taxes

Windsor — La Ville de Windsor a déposé un budget de 13 907 824 $, prévoyant une hausse de 2,79 % des taxes municipales.

La mairesse Sylvie Bureau a présenté les prévisions budgétaires de la Ville de Windsor pour l’année 2025 au cours de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2024.

« Avec ce budget, nous consolidons nos engagements envers les citoyens de Windsor afin de continuer d’offrir des services de qualité tout en demeurant attentifs à leur capacité de payer. Pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 268 103 $, la hausse annuelle de la facture de taxes est de 71 $, incluant les services, ce qui représente une augmentation de 2,79 %. Chaque décision budgétaire reflète notre vision audacieuse, mais réaliste, et notre volonté de bâtir un milieu de vie de qualité pour aujourd’hui et pour demain », souligne la mairesse de Windsor.

En fait, les autorités municipales présentent un budget prévoyant des hausses moyennes du compte de taxes inférieures au taux d’inflation.

Le budget total de 2025 s’élève à 13 907 824 $, incluant les quotes-parts. Pour 2025, les charges de fonctionnement s’élèvent à 12 051 264 $ et celles relatives aux quotes-parts de la MRC du Val St-François, de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor (RIIRW) et de Sureté du Québec (SQ), à 1 856 560 $ (hausse de 4,14 %).

Les principales dépenses demeurent la masse salariale ainsi que le service de dette. La rémunération, incluant les avantages sociaux, représente une proportion totale de 33,8 % des charges de fonctionnement.

Le service de la dette (capital et intérêts) représente, pour sa part, 11,9 %.

Le Programme triennal d’immobilisation

Le Programme triennal d’immobilisation (PTI) 2025-2026-2027 prévoit pour sa part des investissements totalisant 10,74 M$ sur 3 ans pour soutenir la croissance de la Ville et maintenir des infrastructures « modernes et efficaces ».

Le PTI 2025, totalisant 1,8 M$, comprend notamment

875 000 $ dédiés aux infrastructures récréatives et culturelles, soit le plan directeur de la nouvelle bibliothèque et les travaux d’avant-projet requis pour sa réalisation. Il prévoit aussi la construction de surfaces de pickleball extérieures et l’ajout d’abri au terrain de soccer.

Par ailleurs, 100 000 $ sont alloués à la conversion d’éclairage de rue au DEL ; 535 000 $ sont destinés à la réfection des infrastructures en voirie et en eaux usées ; 275 000 $ sont alloués aux programmes d’entretien des bâtiments, parcs, équipements et infrastructures informatiques ; 50 000 $ sont dédiés à l’acquisition d’équipements roulants.

Les investissements du PTI seront financés par une combinaison de règlements d’emprunts, de subventions, de surplus libre et affecté et de fonds de réserve.

« Avec ce budget et ce PTI, Windsor affirme son engagement envers une gestion innovante et durable, en phase avec sa mission de bâtir un milieu de vie de qualité avec et pour ses citoyens », termine Mme Bureau.