Vers un regroupement régional des chambres de commerce ?

Windsor – L’idée de regrouper les chambres de commerce de Windsor, de Richmond et de Valcourt fait de plus en plus de son chemin. D’ailleurs, les propos des trois présidents vont dans le même sens : un tel regroupement permettrait l’engagement d’une ressource permanente.

« Pour qu’une chambre soit fonctionnelle, ça prend un coordonnateur ou un directeur général. Nous avons besoin d’une ressource permanente. Actuellement, les trois chambres n’en ont pas. Elles n’ont pas nécessairement les moyens d’avoir une permanence. Avec le regroupement, nous aurons la possibilité d’aller chercher de l’aide financière gouvernementale », souligne Karine Sera, présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

De plus, à l’heure actuelle, les trois chambres de commerce ont de la difficulté à recruter de nouveaux membres. « Nous voulons ainsi créer une force dans le réseau en augmentant la région desservie. Ça va permettre de développer le réseau de chacun. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens », de dire Mme Sera.

Le conseil d’administration de la nouvelle chambre de commerce régionale, couvrant toute la MRC du Val-Saint-François, pourrait par exemple être formé par trois membres de Valcourt, par trois membres de Windsor et par trois membres de Richmond.

Les instigateurs du projet de regroupement peuvent compter sur le soutien technique de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Deux des trois chambres seront alors dissoutes pour laisser place à une chambre de commerce régionale.

« Ça va vraiment devenir la chambre de la MRC du Val-Saint-François. Nous allons partager à parts égales le nombre de sièges dans la région. Tous les règlements seront repensés. Ainsi, il y a aura une équité », soutient la présidente de la Chambre de commerce régionale de Windsor.

De plus, les activités d se dérouleront à travers tout le territoire de la nouvelle chambre de commerce régionale.

L’idée n’est pas d’hier. « Ce projet était à l’ordre du jour il y a quinze ans. Malheureusement, la proposition n’avait pas été acceptée. Là, depuis la fin de la pandémie, c’est revenu. Il faut dire que la Covid a fait mal à beaucoup de monde », mentionne Roch Bourassa, président de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt.

Selon lui, il est temps de regrouper les trois chambres de commerce de la MRC du Val-Saint-François. « L’avantage majeur, c’est d’être capable d’être assez gros pour avoir à sa disposition une ressource permanente. Le bénévolat a ses limites dans ce genre d’organisation », de dire M. Bourassa.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond demeure pour sa part prudent. « L’idée fait son chemin, mais rien n’est encore décidé dans ce sens. Les trois chambres de commerce travaillent au développement de l’idée », de souligner Sylvain Cadorette.

Il voit la possibilité d’engager une ressource permanente comme étant un avantage important. « Ensemble, nous aurions plus d’argent pour payer une personne à temps plein qui pourrait s’occuper du quotidien de l’organisme. Actuellement, ce sont des bénévoles qui voient à cette tâche. En même temps, nous ne voulons pas précipiter les choses. Nous avons eu le mandat d’explorer cette proposition. Nous en discutons de plus en plus sérieusement. Nous sommes en pourparlers avec les membres de chacune des régions. En tant que conseil d’administration, nous pensons que c’est une bonne idée, avec plus de ressources et un territoire plus grand. Notre mandat, c’est de développer la région », termine M. Cadorette.