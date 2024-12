La MRC du Val-Saint-François adopte son budget à l’unanimité

Racine — La Fromagerie Nouvelle France de Racine entame en ce moment un projet d’agrandissements de ses locaux. Des investissements de plus de 3 M$ seront nécessaires. L’agrandissement donnera l’occasion d’acheter davantage de lait de brebis, de chèvres et de vaches et permettra d’augmenter l’efficacité de l’usine, d’améliorer l’ergonomie du ...