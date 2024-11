Performance PME a été un vrai succès !

Windsor — La 7e édition de Performance PME, initiée par la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François, a rejoint un grand nombre d’entrepreneurs et de gestionnaires. Sous la thématique « L’intelligence artificielle et la transformation numérique : des outils pour construire l’avenir de votre entreprise », l’évènement, qui s’est tenu le 9 octobre dernier au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier à Valcourt, a été novateur, rassembleur et inspirant, du moins selon les organisateurs.

L’activité était organisée par le comité composé de Développement Val-Saint-François (DVSF) et du Centre d’aide aux entreprises (CAE), Val-St-François, et réalisée avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Alors que 45 personnes se sont inscrites à l’évènement, la matinée riche d’apprentissages a pu bénéficier à des entreprises privées comme à des organismes ; en effet, les connaissances partagées par les experts conférenciers Tobie Desgreniers de la firme Meliark et Sébastien Houle de Productique Québec, ainsi que les outils concrets présentés par les entrepreneurs conviés aux panels ont su favoriser le sens de l’amélioration continue et inspirer des idées créatives aux participants, quel que soit leur domaine d’activité. Enfin, les périodes de réseautage, toujours très appréciées, ont contribué à la richesse des échanges.

« Le succès de cette 7e édition de Performance PME reflète bien l’intérêt marqué des entrepreneurs pour le développement des connaissances sur les enjeux de l’heure, marié aux occasions de réseautage. Le déroulement, sous forme de conférences et de panels, a par ailleurs permis d’offrir un contenu de grande qualité en un minimum de temps, ce qui répond aux besoins et à la réalité de nos chefs d’entreprise. », raconte Mélanie Chartré, directrice du service DVSF.

« L’engouement des entrepreneurs pour cet évènement nous démontre l’importance de nous impliquer dans leur accompagnement de différentes façons, notamment en contribuant à la démystification de sujets peu connus ou maîtrisés, et pourtant si importants pour le développement des organisations. », soutient Marc Ducharme, directeur général du CAE Val-Saint-François.

