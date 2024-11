Transport Bessette et Boudreau ferme ses portes à Val-Joli

Val-Joli — Transport Bessette et Boudreau de Val-Joli fermera ses portes le 15 novembre prochain. Seul le terminal de transbordement restera ouvert. Une quinzaine de personnes perdent ainsi leur emploi.

« La décision difficile de fermer l’installation de Val-Joli est principalement attribuable à une réduction considérable de la charge de travail de notre équipe. Au cours des deux dernières années, d’importants clients ont réduit leurs volumes, ce qui a entraîné un manque de travail pour nos activités dans ce site », raconte Leah Miller, responsable des communications chez Trimac, propriétaire de la succursale de Val-Joli.

Toutefois, Trimac gardera ouvert à Val-Joli son terminal de transbordement, ce qui permet d’éviter que tous les services ne soient interrompus.

« Notre engagement envers le service à la clientèle est toujours aussi ferme et nous continuerons à servir efficacement tous nos clients à partir de nos autres succursales, veillant ainsi à ce qu’il n’y ait aucune incidence sur la qualité du service », de dire Leah Miller.

Les employés, qui ont appris la mauvaise nouvelle le 25 octobre dernier, ont la possibilité de s’installer dans les autres centres d’opérations situés à proximité, mais la compagnie laisse cette possibilité à la discrétion de chacun.

Trimac exploite cette succursale depuis 2019, date à laquelle elle a acquis Services de transport B & B/Bess Tank Lines.

Trimac Transportation est une entreprise de transport en vrac de premier plan qui offre une gamme variée de services de transport et de logistique au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1945 à Moose Jaw, en Saskatchewan, et dont le siège social se trouve à Calgary, en Alberta, Trimac est passée d’une petite entreprise familiale de camionnage à l’une des sociétés de services de transport dans toute l’Amérique du Nord. Elle compte plus de 140 succursales et possède une expertise dans le domaine de la réponse aux demandes de services dans les secteurs critiques du transport de marchandises en vrac.

La compagnie va vendre une partie des équipements de Val-Joli et redistribuer les restes aux autres terminaux.