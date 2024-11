La Fromagerie Nouvelle France agrandit ses installations

Racine — La Fromagerie Nouvelle France de Racine entame en ce moment un projet d’agrandissements de ses locaux. Des investissements de plus de 3 M$ seront nécessaires.

L’agrandissement donnera l’occasion d’acheter davantage de lait de brebis, de chèvres et de vaches et permettra d’augmenter l’efficacité de l’usine, d’améliorer l’ergonomie du travail tout en haussant la gamme de produits offerts.

La Fromagerie ajoute ainsi 4800 pieds carrés pour une superficie totale de plus de 10 000 pieds carrés. « Ça va nous permettre de produire davantage. Nous allons pouvoir créer de nouveaux produits. En agrandissant, chaque fromage aura sa salle d’affinage, ce qui amènera une qualité accrue. Nous doublons ainsi l’espace de réfrigération. La salle de fabrication sera également agrandie. L’unité de yogourt sera ainsi déménagée dans l’agrandissement », confirme Marie-Chantal Houde, fromagère et copropriétaire de la Fromagerie Nouvelle France.

D’autres prix

La Fromagerie a remporté les grands honneurs lors de la compétition des fromages fins canadiens qui avait lieu au concours de la Royale de Toronto. Deux de ses fromages se sont qualifiés.

La Fruitière des bergers a remporté le titre de grand-champion toutes catégories confondues pour la classe de « Fromages de lait de chèvres, brebis et bufflonne ».

Le nouveau fromage fraichement lancé, Houde le Patriarche a remporté lui aussi le titre de grand champion toutes catégories confondues pour les classes de fromages fins fabriqués de lait de vache !

La Fromagerie Nouvelle France a obtenu quatre premières places dans leur catégories respectives avec les fromages suivants : Fruitière des Bergers (fromage à pâte demi-ferme de lait de brebis ou chèvres), Houde la Patriarche (fromage à pâte molle à croûte lavée, de vaches), Samuel Le Bleu (fromage à pâte persillée de lait de brebis ou chèvres), La Madelaine (fromage à pâte molle à croûte fleurie de lait de brebis ou chèvres).

« C’est une immense fierté pour toute l’équipe de constater que nos fromages, qu’ils soient fabriqués de lait de brebis, chèvres ou vaches, soient parmi les meilleurs fromages du Canada » de se réjouir, Mme Houde.

Depuis sa création en 2010, la Fromagerie a établi six partenariats avec des bergeries laitières ovines qui respectent un rigoureux cahier de charge.

« C’est avec les meilleurs laits qu’on fait les meilleurs fromages et en voici encore la preuve ! », de mentionner Marie-Chantal.

Au fil des ans, la Fromagerie Nouvelle France a contribué à développer et à consolider le secteur de la brebis laitière du Québec. Elle transforme aujourd’hui près de 380 000 litres de lait de brebis chaque année et plus de 440 000 litres en incluant le lait de chèvres et vaches qu’elle se procure dans des fermes également partenaires. Cela lui confère le titre de plus important transformateur de lait de brebis au Québec et le deuxième au Canada.