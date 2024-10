La Boucherie Lamarche inaugure ses nouveaux locaux

Racine — Sous la direction de Mikael Lamarche, la Boucherie Lamarche a inauguré dernièrement ses nouveaux locaux à Racine. Ainsi, l’entreprise a doublé sa superficie.

Il s’agit d’un investissement de 1,5 M$, dont 300 000 $ proviennent du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme compétitivité et environnement (PCE) 2022-2024, Transformation laitière et des viandes, volet 3 Projets structurants.

« Racine, c’est chez nous. Nous avons un fort sentiment d’appartenance et nous voulons que cette boucherie continue de refléter les valeurs de notre communauté. Nous sommes reconnaissants envers nos clients pour leur fidélité, et ce projet est notre façon de leur offrir un service encore meilleur. Nous sommes heureux d’avoir de l’aide de notre gouvernement par une subvention gouvernementale provinciale pour la réalisation de notre projet », a déclaré Mikael Lamarche, qui a repris l’entreprise de ses parents Lynda et François au printemps 2013.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, était présent lors de l’inauguration. « Le soutien financier accordé à l’entreprise contribuera au rayonnement de la municipalité de Racine à titre de destination agrotouristique. Votre gouvernement est heureux d’offrir un levier pour le déploiement de nos petites et moyennes entreprises, permettant ainsi aux consommateurs québécois de se procurer plus facilement des produits d’ici. Bon succès et longue vie à la Boucherie Lamarche ! », a déclaré le ministre Lamontagne.

Ces nouveaux locaux permettent une optimisation des espaces de travail et une meilleure organisation. Cette croissance permet également la création de nouveaux postes, portant à une dizaine d’employés.

« C’est avec plaisir et fierté que je tiens à souligner l’inauguration de la boucherie Lamarche. Permettez-moi de féliciter Mikael, le propriétaire, pour son dynamisme et son savoir-faire. Ces investissements majeurs coïncideront avec la création d’emplois de qualité dans notre région et permettront plus que jamais aux gens d’ici d’avoir accès à un service d’abattage de proximité. La présence d’une entreprise comme celle-ci constitue un atout important pour notre collectivité et fait de Racine une plaque tournante dans le domaine de la transformation agroalimentaire au Québec », de dire André Bachand, député de Richmond.

Grâce à cette transformation, la boucherie est maintenant en mesure d’accroître sa capacité de découpe et de mieux répondre aux besoins de sa clientèle grandissante.

Parmi les services offerts, on retrouve la découpe personnalisée pour les producteurs, avec un permis C1 permettant la revente de leurs produits, un service de fumage maison, ainsi que des produits transformés prêts à manger et des viandes marinées prêtes à cuire.

En plus des produits traditionnels de viande de volaille, de porc, de bœuf et d’agneau, l’offre s’enrichit désormais avec l’introduction de nouveaux partenaires comme le Marché de poisson de Sherbrooke, l’Érablière Bernard et autres à venir qui ont un point de vente dans la boutique.

« Les Lamarche sont copropriétaires de l’Abattoir BL avec la famille Bouffard. Nous avons à cœur de soutenir les producteurs de notre région élargie, incluant l’Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec et même au-delà. Grâce à la proximité entre notre abattoir et notre salle de découpe, nous assurons un trajet court, réduisant ainsi les coûts de transport », », a mentionné Mikael Lamarche.