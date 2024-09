La CCES invite la population à son Rallye automnal le 28 septembre

Windsor — L’usine Domtar de Windsor figure au sommet des usines les plus sûres de sa catégorie dans le plus récent palmarès de Pulp & Paper Canada. L’usine de papier Windsor a reçu le titre d’usine la plus sûre dans la catégorie A, soit celle des usines ayant enregistré plus de 80 000 heures travaillées par mois. Le palmarès canadien annuel ...