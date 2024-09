Domtar : au sommet des usines les plus sûres !

Windsor — L’usine Domtar de Windsor figure au sommet des usines les plus sûres de sa catégorie dans le plus récent palmarès de Pulp & Paper Canada.

L’usine de papier Windsor a reçu le titre d’usine la plus sûre dans la catégorie A, soit celle des usines ayant enregistré plus de 80 000 heures travaillées par mois.

Le palmarès canadien annuel des usines de pâtes et papiers les plus sûres de Pulp & Paper Canada reconnaît l’excellent bilan de sécurité des usines participantes en classant le nombre total d’incidents à déclaration obligatoire du plus faible au plus élevé.

« Nous sommes fiers de notre position dans le classement ; nous sommes encore plus fiers d’avoir obtenu ce résultat en équipe ! La priorité avant les palmarès, avant les cibles de production, c’est la sécurité des employés », souligne Stéphane Palin, directeur général par intérim de l’usine Domtar de Windsor.

Selon lui, les résultats obtenus par l’usine Domtar de Windsor sont la preuve que l’ensemble des travailleurs ont à cœur la sécurité au travail. « Nous avons plusieurs programmes et outils en place pour la santé et la sécurité, mais ce qui fait la différence, c’est l’engagement de tout le monde. Félicitations à tous les employés de l’usine pour cette belle reconnaissance », ajoute M. Palin.

Trois autres usines québécoises du Groupe Papier Excellence se sont classées en tête de liste du palmarès 2023 en santé et sécurité de Pulp & Paper Canada.

Le podium dans la catégorie C, soit les installations comptant moins de 50 000 heures travaillées par mois, est composé de trois usines de Résolu. L’usine de pâte Saint-Félicien est première, tandis que les usines de papier Alma et Dolbeau ont terminé deuxième et troisième respectivement.

« C’est avant tout un succès d’équipe, souligne Richard Tremblay, président de l’unité commerciale Pâte et papier tissu du Groupe Papier Excellence. Nous mettons l’accent sur la création et le maintien d’un milieu de travail où prime la sécurité et nous tenons tout le monde responsable. Nous visons l’objectif de zéro blessure dans chaque établissement. C’est un domaine dans lequel nous ne ferons pas de compromis. Nous devons être fiers de cette reconnaissance parce qu’elle est la preuve de ce que nous sommes capables d’accomplir quand tout le monde est pleinement engagé dans un milieu de travail actif et bienveillant. »