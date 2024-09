Performance PME : l’intelligence artificielle et la transformation numérique au menu

Val-Saint-François — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François invite les entrepreneurs du Val-Saint-François à la 7e édition de Performance PME, le 9 octobre de 8 h à 13 h.

Cet événement, réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec et s’adressant à tous les types d’entreprises, mettra en lumière les impacts de la transformation numérique sur le marché du travail, les tendances actuelles dans différents secteurs, ainsi que les divers outils concrets et adaptés pour propulser les organisations, quels que soient leur domaine d’activité et la taille de leur entreprise.

Le comité organisateur de la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François, notamment composé de Développement Val-Saint-François (DVSF) et du Centre d’aide aux entreprises (CAE), Val-St-François, offre cette année aux participants deux conférences de spécialistes en transformation numérique, Tobie Desgreniers de la firme Meliark et Sébastien Houle de Productique Québec, un panel d’entrepreneurs ayant entrepris une démarche de transformation numérique, ainsi qu’une occasion de réseautage.

« Performance PME est devenu un événement incontournable pour les entreprises, proposant une occasion d’échange, d’apprentissage et de réseautage, tout en couvrant des sujets essentiels et en offrant des outils concrets pour la croissance des organisations et le développement économique », déclare Mélanie Chartré, directrice du service DVSF.

« Nous sommes heureux de nous impliquer activement et de contribuer financièrement dans l’organisation de cet événement, qui favorise le développement de nouvelles connaissances sur les sujets de l’heure tout en maximisant la force du réseautage entre entrepreneurs », raconte Marc Ducharme, directeur général du CAE Val-Saint-François.

La thématique de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique se déclinera en conférences de spécialistes et en témoignage d’entrepreneurs, ainsi qu’en outils pratiques pouvant être adaptés, quelle que soit la réalité organisationnelle des entreprises participantes.

Des bouchées déjeunées ainsi qu’un dîner seront offerts. Il est possible de s’inscrire en ligne dès maintenant au coût de 25 $, plus taxes : https://performance_pme2024.eventbrite.com.