Un service beauté santé-détente pour vos animaux de compagnie

Val-des-Sources - De nos jours de plus en plus de propriétaires d’animaux domestiques ont incorporé les services réguliers de tontes et de toilettages professionnels, dans la routine bien-être de leurs copains poilus.

Ainsi, plusieurs salons de toilettages ont vu le jour dans la région au fil des dernières années, alors que d’autres sont présents depuis un peu plus longtemps.

C’est notamment le cas du salon Pattes à Poils de Val-des-Sources, qui en est présentement à une 26e année d’opération dans la municipalité. Propriété de Sophie Piché, le salon Pattes A Poils se spécialise dans la tonte et le toilettage de chiens et chats.

Après s’être installée dans la partie centre de la ville en juin 1998 et y avoir accueilli sa clientèle pendant près de 22 ans, Mme Piché prit la décision, au tournant de l’année 2020, de se porter acquéreuse d’un terrain et d’y faire construire ce qui allait devenir le nouvel emplacement officiel et permanent de son commerce.

Aérés, spacieux et spécialement aménagés, les actuels locaux situés au 240 de la rue Vigneux permettent un espace de travail des plus intéressants, un lieu chaleureux pour les animaux et un accueil convivial pour la clientèle.

« J’ai été très contente de constater que mes clients m’ont suivie en dépit du déménagement du salon, non pas que je m’installais beaucoup plus loin, mais après plusieurs années dans le même secteur de la ville, cela représentait certainement un changement marqué dans les habitudes de vie des gens qu’il ne fallait surtout pas le prendre à la légère. », de commenter Sophie Piché.

Véritable passionnée des chiens depuis son plus jeune âge et diplômée de l’école de toilettage de Québec au terme de son parcours postsecondaire, la femme originaire de Val-des-Sources, avait choisi de se lancer dans l’aventure du toilettage vers l’âge de 17 ans sans pour autant projeter en faire une carrière à ce moment.

« Étant une fille de commerçants, alors que mon père était autrefois propriétaire de l’épicerie Provigo de Val-des-Sources, j’avais le désir d’offrir un service à mon tour dans la communauté, finalement on peut dire que mon amour pour les chiens et les animaux de compagnie aura en quelque sorte tracé la voie à mon métier. », de poursuivre la sympathique entrepreneure.

Cette dernière tenue également à souligner les particularités qui s’avèrent souvent différentes dans le travail d’un toiletteur à un autre.

« Bien que la tâche soit la même à la base, chaque toiletteur ou toiletteuse à ses propres couleurs et façons de travailler qui lui sont propres. Pour ma part j’aime bien bâtir ma journée par bloc de travail, ce qui me permet notamment d’octroyer de courtes périodes de pauses et de repos aux chiens, toujours dans le but d’offrir les meilleurs soins possibles à l’animal et un service à la clientèle de qualité. Je tiens donc justement à remercier ma clientèle établie pour toutes ces années de fidélités, merci également aux nouveaux qui découvrent ou découvriront notre salon dans le futur. Je me sens vraiment choyée de la confiance que les gens me témoignent en me confiant leur animal, afin que moi et mon équipe ponctuelle d’étudiantes/aide-assistantes, puissions leur offrir un moment beauté-détente aux “couleurs” personnelles de Pattes à Poils. », a-t-elle conclu.

Disposant d’un carnet de rendez-vous qui continue de se garnir plusieurs semaines à l’avance, il est donc conseillé de prévoir le prochain toilettage de votre animal dès que possible.