Un vignoble artisan ancré par des valeurs humaines et familiales profondes

Danville — Juché sur de grandes terres au sommet du 35 chemin Gallup dans un secteur rural de la petite municipalité de Danville, le vignoble La Vallée des Nuages est devenue un incontournable du secteur commercial et touristique de la MRC des Sources.

L’endroit, acquis par le couple formé de Claude Tardif et Manon Therrien, il y a de cela plus de 11 ans maintenant, fut transformé en vignoble par le duo d’entrepreneurs au fil des années.

Officiellement rebaptisé la Vallée des Nuages par ces derniers, ce nom se veut à la fois un clin d’œil au film bien connu du réalisateur Alphonso Arau, mais aussi et surtout un lien direct avec le « coup de cœur » ressenti par le couple à la vue bucolique de l’horizon enchanteur qu’ils ont découvert lors de leur toute première visite.

Le vignoble la Vallée des Nuages se définit notamment de plus en plus comme étant un endroit aux expériences uniques de dégustations, d’échanges, de créations de souvenirs, de découvertes et de moments de vie.

Après avoir commercialisé une première cuvée en 2019, avec la sortie du vin Le Burbank, un vin rouge aromatique et charnu (Médaillé d’or à la coupe des nations en 2022), dont l’appellation se veut un rappel emblématique au populaire étang du village et de ses résidents, l’aventure s’est poursuivie pour Claude, Manon, ainsi que leur fils Philippe s’étant joint à eux, avec la sortie passée et à venir, de trois autres produits signatures.

En effet, se disant toujours désireux d’apposer des noms soigneusement choisis, Mme Therrien, nous présenta un vin blanc, du nom de Le Blanc des Nuages, suivi d’un autre qui cette fois se retrouve dans la gamme de l’ambré et qui se nomme le St-Julien, en plus de nous annoncée l’arrivée prochaine d’un premier rosé parmi la gamme de produits offerte par La Vallée des Nuages. Ainsi, il fut possible d’apprendre que tout à chacun possède une histoire aux valeurs familiales derrière son nom.

Ouvert du mercredi au dimanche jusqu’au 13 octobre, le Vignoble offre également une panoplie de services complémentaires diversifiés.

« Pour nous le volet artisanal de notre vinification et mise en bouteille est omniprésent, chaque année famille et amis se réunissent pour venir nous aider. Il faut comprendre qu’il y a vraiment énormément de travail dans la confection d’une bouteille de vin et je crois notamment que les gens qui participent aux vendanges en repartent avec la satisfaction et bien du plaisir de leur contribution, mais également avec une idée peut-être un peu plus claire de l’ampleur des tâches nécessaires que ça comporte au final. », d’expliquer sereinement Mme Therrien.

Par ailleurs, celle dernière termina en remerciant l’ensemble des distributeurs et contributeurs au succès de La Vallée des Nuages, tout en invitant la population à visiter la magie de l’endroit et de ne pas hésiter à en apprendre davantage sur le vignoble danvillois, en communiquant avec eux ou encore en se rendant sur le site : www.vignoblelavalleedesnuages.com.