La Cantine d’à Côté se développe pour mieux répondre à sa clientèle

Windsor — Depuis janvier, la Cantine d’à Côté, située au 78, rue Principale Sud à Windsor, peut compter sur de nouveaux propriétaires. Un vent de changement souffle sur ce commerce en place depuis déjà plusieurs années.

Le commerce a déjà œuvré sous d’autres noms, dont Monsieur hot-dog et Cantine Pop. En janvier 2024, Élisabeth Côté en a fait l’acquisition, avec sa sœur et son père.

« Ma sœur, mon père et moi, nous nous sommes toujours intéressés au secteur de la restauration. Nous avons toujours eu envie d’avoir un restaurant. Nous en avons développé une véritable passion. Nous étions prêts à ce grand changement dans nos vies professionnelles », raconte Élisabeth Côté, copropriétaire de la Cantine d’à Côté, en compagnie d’Andréanne Côté et de Claude Côté.

Bien sûr, le commerce de la rue Principale offre entre autres sa fameuse poutine et ses hamburgers. « Nous sommes restés dans un menu de base, mais nous avons décidé d’ajouter la Pizza. Nous avons également développé un menu plus santé avec les wraps. Nous nous sommes adaptés au marché », de dire la copropriétaire.

« Notre but, c’est d’aller chercher un produit qui est abordable tout en restant familial. Nous voulons quelque chose de beau, bon et pas cher. Avec l’inflation, ce n’est pas toujours évident de bien se nourrir », soutient Mme Côté.

Avec la période estivale, la direction de l’entreprise a décidé d’engager des jeunes du voisinage.

Dans un avenir rapproché, les dirigeants de l’entreprise entretiennent un projet de développement. « Notre but, c’est d’être en mesure de servir le plus de gens possible. Nous prévoyons donc, dans quelques années, agrandir nos installations », de dire Mme Côté.

« Nous avons débuté en janvier avec un menu restreint. Nous commençons à ajouter des éléments à notre menu. Il y aura sous peu des nouveautés. Éventuellement, nous souhaitons ajouter les déjeuners et les menus du jour », insiste la propriétaire.

Les cartes de crédit sont acceptées. Un service de livraison est également en place. Une terrasse peut accueillir les visiteurs.