Le pub Amigo : un incontournable au centre-ville

Danville — Juché sur de grandes terres au sommet du 35 chemin Gallup dans un secteur rural de la petite municipalité de Danville, le vignoble La Vallée des Nuages est devenue un incontournable du secteur commercial et touristique de la MRC des Sources. L’endroit, acquis par le couple formé de Claude Tardif et Manon Therrien, il y a de cela plus ...