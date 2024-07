Une première année avec le vent dans les voiles

Val-des-Sources — Voilà un peu plus d’un an maintenant que le complexe hôtelier Le Williams est officiellement devenu l’hôtel Val- des-Sources, à la suite de l’acquisition des lieux par les hommes d’affaires Érick Dupuis et Stéphane Fortin.

Tout près de 16 mois se sont donc écoulés de- puis la transaction de février 2023 et la nouvelle équipe de direction n’aura pas lésiné sur les efforts afin d’insuffler un second souffle à l’endroit et relancer l’offre d’hébergement à Val-des- Sources.

Érick Dupuis, actionnaire majoritaire du complexe, se disait on ne peut plus fier de constater l’effervescence qui entoure les services de l’hôtel depuis son arrivée. L’entrepreneur estime le niveau d’augmentation de l’occupation à plus de 300 % depuis l’achat.

« Étant déjà propriétaire de l’entreprise A9 Refacing à Danville, il faut comprendre que je n’envisageais pas vraiment de me lancer dans un service d’hôtellerie en parallèle. Par contre, lorsque l’opportunité s’est présentée, moi et mon partenaire Stéphane, nous sommes associés pour nous lancer dans une aventure dont on ignorait pratiquement tous les rouages. Cela dit nous avons redoublé d’efforts et d’implications si bien que le projet a tout de même rapidement pris son envol pour finalement devancer largement nos objectifs initiaux et ainsi nous rendre compte qu’il y a une demande aussi tangible que croissante pour de l’hébergement temporaire à Val-des-Sources. Les commentaires provenant des clients sont positifs, les gens soulignent notamment la propreté des lieux, la tranquillité et la courtoisie de l’accueil », a-t-il dit.

M. Dupuis ajouta également que son établisse- ment se révèle également de plus en plus comme étant un élément important de soutien communautaire, alors que la Croix rouge se tourne régulièrement, lorsque vient le besoin de relocaliser des personnes sinistrées.

«Sincèrement je crois qu’il s’avère essentiel pour une municipalité comme Val-des-Sources de pouvoir compter sur un endroit en mesure d’accueillir des visiteurs du monde touristique et sportif, de même que des travailleurs saisonniers ou de passages. De notre côté nous avons une proportion pratiquement égale de ces trois types de clients qui visitent nos installations. », de confier Erick Dupuis.

Employant présentement six personnes, dont quatre à temps complet, le duo d’investisseurs a ajouté un membre de son personnel à titre de partenaire. Julien Krause s’est joint au groupe en faisant l’acquisition d’un pourcentage pro- posé de l’entreprise.

Disposant de 25 chambres, dont sept entière- ment rénovées, une salle de conférence transformable également en chambre au besoin, une salle commune avec piano et bar sur place, l’hôtel Val-des-Sources représente sans aucun doute un endroit à découvrir ou bien à redécouvrir avec un regard nouveau axé sur le client.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources