Mettre les valeurs humaines au service du notariat

Val-des-Sources - Native de Val-des-Sources et assermentée en avril 2018, Me Mélissa Lévesque pratique le métier de notaire avec conviction depuis ce temps.

Pratiquant d’abord au sein de l’étude de Me Serge Chagnon pendant quatre ans. La jeune femme assura dignement la succession de la greffe, en se portant acquéreuse de l’endroit à la retraite de l’homme de droit réputé, au début de l’année 2022.

Le défi s’annonçait tout de même intéressant pour celle qui prenait ainsi officiellement la re- lève du notaire bien connu. Alors que ce dernier a notamment établi sa pratique pendant plus d’une trentaine d’années au sein de sa communauté.

Aujourd’hui elle est seule notaire dans les bureaux rénovés de l’Étude de Me Mélissa Lévesque notaire inc. qui sont situés au 215C de la 1re avenue. Mme Lévesque est chaleureusement épaulée dans son travail par sa complice Caroline Allison, qui œuvre à titre d’adjointe et de secrétaire juridique au sein du bureau.

« Nous sommes une petite équipe, avec des va- leurs humaines très présentes. Cela peut sembler banal au départ, mais c’est vraiment très important que lorsque les gens prennent con- tact avec nous et arrivent dans nos bureaux, qu’ils soient accueillis en tout respect, de manière chaleureuse et avec la plus grande des gentillesses. Être à l’écoute des besoins de nos clients est primordial. Cela ne fait que renforcir le sentiment de confiance mutuel et nous aide à bien saisir leur besoin et ainsi produire, objectivement, les meilleurs documents adaptés à leur situation respective. Notre but est vraiment que les gens repartent avec une tranquillité d’es- prit. », de dire Me Lévesque.

La notaire ajouta qu’elle avait délibérément choisi de faire carrière à Val-des-Sources parce qu’elle connaît bien la réalité du milieu.

« Tout d’abord Val-des-Sources c’est chez moi et j’y suis attachée. De plus j’aime l’idée de pou- voir accompagner durant les différentes étapes, qu’elles soient joyeuses ou malheureusement un peu plus difficiles, de la vie des gens d’ici. Certains seront des amis de longue date, d’autres de nouvelles connaissances ou encore des personnes ayant eu contact avec mes parents ou ma famille dans le passé. Bref, il s’agit d’un privilège pour moi de pratiquer dans un milieu comme celui-ci. », a-t-elle poursuivi.

L’Étude de Me Mélissa Lévesque notaire inc. est spécialisée dans le domaine du notariat général, tel que la production de testaments, mandats, transactions immobilières, droits de la personne, homologation, mariages et autres.

L’entreprise a su créer sa propre identité et s’établir comme une greffe de confiance au fil des dernières années.

Pour question ou besoin, il est possible de prendre contact avec les bureaux de Me Mélissa Lévesque du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, en composant le 819-879-5585.