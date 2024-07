Une relation basée sur la confiance et la force d’un groupe engagé

Val-des-Sources — Issu de la même cohorte de cohorte de l’Université de Sherbrooke et tous deux officiellement reçu notaires le 19 juin 1975, Pierre Corbeil et Michel Drouin ont uni leurs forces et leur expérience depuis le 1er janvier 2002. Les deux œuvrent dans une seule et même étude où les relations de confiance et de respect avec la clientèle font foi de tout, celle de Corbeil et Drouin Notaires inc. à Val-des- Sources.

Ayant établi sa pratique dans la petite municipalité de Wotton au départ, Me Michel Drouin y aura travaillé pendant plus de 26 ans, avant de rejoindre la compagnie Gestion Conseil, fondée par Me Pierre Corbeil en 1980, pour finalement devenir la greffe actuelle, qui emploie aujourd’hui sept personnes au total.

Quant à Me Corbeil, celui-ci débute sa carrière aux côtés de son réputé père et notaire aguerri, Armand, avant d’en reprendre la relève à la re- traite de ce dernier en 1980.

Au fil des années, en plus de la pratique traditionnelle, Pierre Corbeil développe notamment une expertise au niveau des volets entreprise et de tout ce qui englobe le secteur économique de sa région.

Grandement impliqué dans son milieu, avec des passages entre autres comme administrateur de la Caisse Populaire, fondateur de la Fondation de l’hôpital d’Asbestos et président de la Corporation de développement, pour ne nom- mer que ceux-là, M. Corbeil s’est toujours fait un point d’honneur de redonner à la collectivité.

« L’une des réalisations parmi celles qui me pro- curent le plus de fierté remonte en 1982, où dans un contexte économique plus difficile, la mine devait procéder à une réduction importante de son personnel. J’ai initié à ce moment, en partenariat avec la Caisse Populaire et le Syndicat national de l’amiante, un plan légal et économique novateur permettant à 350 travailleurs de se prévaloir d’une retraite anticipée. Cette initiative aura eu comme impact de sécuriser la fin de carrière des travailleurs plus âgés, tout en assurant le maintien d’emplois et ainsi la présence de jeunes familles à Asbestos. », de souligner l’officier public.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources

N’étant nullement ne reste, Me Michel Drouin fut lui aussi une figure de proue au sein de sa communauté, alors qu’il occupa notamment le poste de président du Centre de santé et de services sociaux des Sources, en plus d’être un acteur contributif de premier ordre dans le dossier de la fusion des paroisses sur le territoire de la MRC des Sources il y a de cela plusieurs années.

« Mentionnons aussi le fait que nous avons été impliqués dans le dossier de l’annulation du prêt gouvernemental de 58 M$ à Mine Jeffrey, tout comme dans pratiquement chaque dossier des entreprises qui se sont établies dans l’élan de diversité économique faisant suite à la fermeture définitive de celle-ci. », souligne Me Drouin.

Réunit au sein du même greffe depuis 22 ans, les notaires Corbeil et Drouin se sont affiliés les services de deux jeunes femmes notaires, afin d’assurer un service rapide, compétitif, dynamique, pleinement adapté et courtois à clientèle.

« Depuis 1990, nous sommes membres du groupe Jurisconseil, qui est un regroupement de 20 bureaux de notaires indépendants à travers le Québec, qui s’entraident et s’offrent différents services conseils. Ce partenariat nous donne accès à l’expertise de près d’une centaine de notaires au total, ce qui nous permet, jumelé à nos expériences respectives, d’être en mesure de répondre de manière plus adéquate à l’ensemble des questions de notre clientèle. Nous pensons qu’il est de plus en plus ardu pour un notaire de suivre seul l’évolution et les spécificités de l’ensemble des lois et c’est pour- quoi nous croyons fermement en la force d’un groupe multiexpertises. Nous souhaitions donc élargir les cadres de notre étude notariale et avons salué l’arrivée, il y a de cela deux ans, de Me Katherine Gauthier, une jeune professionnelle des plus douées, originaire de Val-des- Sources et déjà très engagée au sein de divers comités et organismes de notre milieu. Une fa- cette de personnalité qui nous est chère et qui s’inscrit directement dans la voie de la continuité pour nous. Mentionnons également que Me Carolane Chouinard figure à présent comme étant la quatrième personne-ressource en droit notarial au sein de notre équipe, alors qu’elle a prêté serment en tant que notaire le 26 avril dernier. », poursuit Me Corbeil.

Apprivoisant tranquillement le moment de la retraite qui se pointe à l’horizon, les deux hommes s’entendaient pour dire que le fait de s’établir dans de tout nouveaux locaux, situés au 255 de la 1re avenue représente, en quelque sorte, un investissement de confiance en l’avenir et la continuité de ce qu’est actuellement l’étude Corbeil et Drouin Notaires inc.