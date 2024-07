Un incontournable du vêtement pour dame à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Présente dans l’univers de Val-des-Sources depuis 1992, la boutique Marida est bien installée au cœur du centre commercial de la ville, situé au 511 de la première avenue.

Propriété de Mme Marie-Claude Paiement, le commerce de vêtements pour dame est devenu un incontournable de la mode prêt-à-porter.

La boutique a vu le jour à la suite de l’achat et la conversion nominative de la boutique Mado. Ensuite, celle-ci fut conjointement administrée, alors que l’actuelle propriétaire put bénéficier des conseils et de l’expertise de Mme Imelda Dubois au cours des sept premières années d’existences de l’entreprise.

Marida figure aujourd’hui parmi les commerces cumulant le plus grand nombre d’années en affaires au centre commercial. La boutique Marida a pour objectif de maintenir sa stabilité opérationnelle, tout en répondant avec justesse aux demandes et besoins sans cesse évolutifs d’une clientèle des plus fidèles.

Pour ce faire Mme Paiement s’est adjoint le travail de deux autres personnes au fil du temps, alors que Manon Pinard et Sylvie Cormier- Dubois travaillent toutes deux comme vendeuses depuis respectivement 7 et 10 ans.

L’entreprise misant fondamentalement sur le contact humain et le service donné aux clients. La boutique offre une gamme diversifiée de vêtements provenant de plus d’une trentaine de compagnies internationales ayant des fournisseurs québécois.

Principalement destiné aux dames âgées de 40 ans et plus, Marida peut satisfaire pratiquement tous les goûts dans les tailles allant de 2 ans à 3XL.

Questionnée sur sa vision concernant l’avenir des petits commerces de vêtements au détail, face aux grandes bannières et aux géants de la vente en ligne, Marie-Claude Paiement se montre optimiste. Elle mise sur valeur la relation de proximité avec la clientèle.

« J’ai bon espoir de voir les petites et moyennes boutiques se tirer encore très bien d’affaire dans les prochaines années, car ce n’est pas juste de la vente, ce sont des services qu’ils y retrouvent. Le contact humain est primordial pour moi, nos clientes deviennent bien souvent des amies avec le temps. De plus, les gens ont toujours la possibilité d’essayer leurs vêtements, comparativement à la commande en ligne et également des faires ajustés sur place, car la boutique Marida offre aussi les services d’une couturière sur place. Donc, je crois vraiment qu’il y a une raison d’être pour chacune et souhaite active- ment une continuité du genre dans les prochaines années. Nous avons la chance de compter sur une clientèle fidèle que j’aimerais remercier sincèrement, ainsi que toutes les personnes qui ont travaillé ou collaboré au succès de la boutique depuis son ouverture. Merci aussi à la population et aux dirigeants de la ville de croire en leurs commerçants et à leur pertinence pour l’économie locale. », de conclure l’entrepreneure.

Ne manquez pas les capsules régulières diffusées sur la page Facebook du commerce, traitant notamment des nouveautés en boutique et de la vitrine vedette de la semaine.

La boutique Marida est ouverte les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 17h; le jeudi de 9h30 à 18h; de même que le samedi de 9 h 30 à 16 h.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources