Une passion familiale plus que centenaire, à servir les gens d’ici

Val-des-Sources - Lorsque l’on parle de « magasin de meubles » à Val-des-Sources et même dans la région plus ou moins éloignée de l’ancien cœur minier de la MRC des Sources, il est difficile, voire pratiquement impossible, de passer sous silence le commerce d’Ameublement E. Parenteau. Aujourd’hui affilié à la bannière BrandSource depuis l’année 2000 et installé au 520 de la 3e Avenue depuis mars 1973, le commerce a initialement ouvert ses portes de manière complètement indépendante vers le mi- lieu des années 1920, soit lorsque son fondateur, M. Ernest Parenteau, pris la décision de revamper sa boutique de forge acquise en 1903 au coin des rues Chassé et Bourbeau, en amorçant la vente de meubles, ainsi que d’outils et équipements destinés à l’agriculture.

Au fil des décennies suivantes, le magasin E. Parenteau, meubles Ltée, a su se tailler une place de choix dans le cœur et le quotidien des citoyens de la ville d’Asbestos, en accompagnant chacune des étapes de leur vie. En dépit de multiples déménagements et changements de décor, Ameublement E. Parenteau aura toujours su garder la même proximité avec sa clientèle, bâtissant une relation de confiance basée sur le contact humain, le respect et la conviction profonde d’offrir le meilleur service qui soit.

En plus de sa longévité, très peu de commerce ou même d’entreprise peuvent se vanter de voir encore des membres de la famille fondatrice à sa barre. C’est pourtant, un autre volet qui caractérise Ameublement E. Parenteau, car après avoir vu Gustave Parenteau reprendre les rênes du commerce familial, suite à la retraite de son père pour cause de maladie en 1956. Gustave s’associa avec son frère Roch et devint officiellement président du magasin en 1966.

Le duo opéra le commerce jusqu’au tournant des an- nées 1990 où le fils de Roch, M. Roch jr Parenteau se porta à son tour acquéreur du commerce au détail, qu’il administre encore à ce jour. Ce dernier a d’ailleurs accueilli sa fille Renatta Parenteau au sein de l’équipe de direction il y a de cela quelques années déjà, devenant ainsi officiellement la quatrième génération au sein de l’entreprise.

« C’est gratifiant de constater la relation qui s’est établie avec notre clientèle au fil des ans, mais aussi au niveau des instances de la ville. On sent que tout et chacun on a cœur leur magasin de meubles local et nous en sommes des plus reconnaissants », mentionne M. Roch jr Parenteau.

Ayant fait preuve d’agilité au cours des 100 dernières années. Ameublement BrandSource Parenteau bénéficie de la vaste diversité d’ameublements offerts par le regroupement de marchands affiliés à la bannière et jouit d’un élan de croissance en continu, alors que le magasin étend maintenant son offre de service à plus d’une cinquantaine de kilomètres à la ronde.

La fierté commerciale de la 3e Avenue emploie cinq personnes à temps complet et est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 14 h.

Il est aussi possible de visiter le site internet de l’entreprise au www.brandsourceparenteau.ca.

Texte du cahier 125e anniversaire de Val-des-Sources