Québec distribue 4,7 M$ en subventions pour la réalisation de huit projets

Windsor — Han Logement a inauguré, le mardi 11 juin dernier, deux immeubles de huit logements chacun sur la rue Simoneau à Windsor. Ces 16 logements neufs et abordables sont adaptés et dédiés à des personnes avec un handicap. Le coût de la construction et de l’aménagement est évalué à près de 4 M$. « Ces logements ont plus de 55 adaptations. Nous ...