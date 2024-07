2,2 M$ pour deux carrefours jeunesse-emploi de Richmond

Val-des-Sources – Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 2 208 178 $ aux carrefours jeunesse-emploi de Richmond et de Johnson.

C’est ce qu’a confirmé le député de Richmond, André Bachand, au nom de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi qu’au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe.

Le CJE de Richmond bénéficiera d’une aide financière de 1 194 003 $, alors que celui de Johnson recevra un financement de 1 014 175 $.

« L’investissement du gouvernement du Québec dans les services pour la jeunesse est important et contribuera à fournir des services adaptés pour que chaque jeune puisse trouver sa place. Nous traversons une période de grands changements où les besoins des jeunes évoluent en même temps que le marché du travail se transforme. Envisager l’avenir est donc un défi de taille dans un monde en perpétuel changement où les choix se multiplient et se complexifient. L’équipe du CJE est engagée à comprendre les jeunes, à les outiller et à les accompagner pour les aider à trouver leur place sur le marché du travail et dans la société », souligne Sylvie Bibeau, directrice générale du CJE de Richmond.

Les Carrefours jeunesse-emploi offrent des services dédiés aux jeunes de 16 à 35 ans, notamment afin de favoriser leur réussite scolaire et leur intégration en emploi.

Cette somme comprend d’abord un montant de 1,9 M$ versé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour les années 2024-2027. Ce fonds permettra de soutenir la mission de l’organisme, ainsi que certaines activités spécifiques concernant la réussite éducative.

Le soutien de 303 100 $ du ministère de la Culture et des Communications représente, quant à lui, un montant de transition entre le Plan d’action jeunesse 2021-2024 et un nouveau plan d’action jeunesse qui sera rendu public en 2025.

« Les carrefours jeunesse emploi de notre région constituent un véritable trésor de dynamisme et de dévouement. Par leurs actions, ils offrent un accompagnement plus que nécessaire aux jeunes de notre région, leur permettant de s’épanouir et de se développer. Depuis de nombreuses années, ils contribuent à bâtir la relève de nos communautés », de commenter André Bachand.